Le prince William en larmes : pourquoi l'héritier du trône s'est-il effondré ? (Vidéo)

Face au témoignage bouleversant d’une mère de famille qui a perdu son fils et son mari, le prince William a fondu en larmes.

Le roc s’est fissuré. Depuis le décès tragique de sa mère, la princesse Lady Diana, alors qu’il n’avait que 15 ans, le prince William tente de ne jamais être submergé par ses émotions en public. Et ce, même quand les critiques s’abattent sur la famille royale, quand il doit dire adieu à sa grand-mère, la reine Elizabeth II, ou que sa femme Kate Middleton apprend qu’elle est atteinte d’un cancer.

Mais le fils de Charles III reste malgré tout un homme vulnérable, comme il l’a démontré dans une vidéo mise en ligne ce vendredi 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Le prince William s’est rendu à Cardiff, au domicile de Rhian Mannings, qui a fondé l’association 2wish et a perdu son mari dans des conditions dramatiques, après la disparition prématurée de leur troisième enfant.

C’est autour d’une tasse de thé dans sa cuisine que la mère de famille a raconté son histoire tragique, en expliquant que son fils, George, avait succombé à une pneumonie en 2012 alors qu’il n’avait qu’un an. Son père, l'époux de Rhian Mannings, n’a pas réussi à surmonter ce deuil, et s’est donné la mort seulement cinq jours après le départ du garçon.

«C'est difficile de vous poser ces questions»

«Il était complètement dévasté, il n'arrêtait pas de se culpabiliser. Mais j'aurais juste aimé le faire asseoir comme ça et lui dire : 'Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?’», confesse la Britannique. Face à un tel témoignage, l’héritier du trône n’a pu retenir ses larmes. «Je suis désolé... C'est difficile de vous poser ces questions», a-t-il confié à son interlocutrice qui lui demandait comment il allait. Visiblement touchée par sa réaction, cette dernière a souhaité le réconforter. «Vous-même, vous avez des enfants. Et vous avez également vécu le deuil», lui a-t-elle rappelé.

Après avoir repris ses esprits, le papa de George, Charlotte et Louis a profité de cette discussion pour sensibiliser l’opinion publique sur le suicide. «La meilleure façon de prévenir le suicide est d’en parler. Parlez-en tôt, avec vos proches, vos proches, vos amis», a-t-il indiqué.