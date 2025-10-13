Yannick Noah : papa pour la sixième fois, le chanteur dévoile un tendre cliché de son bébé

Devenu papa pour la sixième fois l’an dernier, le chanteur Yannick Noah a partagé sur son compte Instagram un tendre cliché de sa fille Keelaani, qui s’apprête à souffler sur sa première bougie.

Un papa comblé. En octobre 2024, Yannick Noah est devenu père pour la sixième fois. Âgé de 65 ans, le chanteur a accueilli une petite fille, prénommée Keelaani, fruit de ses amours avec sa compagne Malika, de plus de trente ans sa cadette.

Alors que la fillette s’apprête à fêter son tout premier anniversaire, l’ancienne star du tennis a publié ce week-end sur son compte Instagram un tendre cliché sur lequel on peut voir son bébé dormir paisiblement contre lui, au cours d’une promenade, bien emmitouflé dans un manteau fourré. «Belle journée», a-t-il simplement écrit en légende.

Pour mémoire, le couple a officialisé leur relation en janvier 2024 sur les réseaux sociaux. Si Keelaani est le premier enfant de Malika, Yannick Noah, lui, est déjà père de cinq enfants issus de précédentes unions. En 1985, l’artiste a accueilli son premier fils Joakim, puis une fille, Yéléna, deux ans plus tard, nés de son ancienne union avec la mannequin Cecilia Rodhe.

Il a ensuite eu deux filles - Eleejah en 1996 et Jenaye en 1997 - avec la mannequin Heather Stewart-Whyte, puis un dernier garçon en 2004, Joalukas, né de son union avec la fille du producteur Jean-Claude Camus, Isabelle.