Affaire Blake Lively-Justin Baldoni : l'ancien agent du réalisateur de «Jamais plus» accuse la comédienne d'extorsion

Selon des révélations du site américain Page Six, l’ancien agent de Justin Baldoni a comparé l’attitude de Blake Lively sur le tournage de «Jamais plus» à une tentative d’extorsion à l’encontre du réalisateur, d’après sa déposition dans le cadre du procès.

La guerre des mots. Selon un document versé au dossier dans l’affaire opposant Blake Lively à Justin Baldoni – la première accusant le réalisateur de «Jamais plus» de l’avoir harcelée sexuellement sur le tournage, et d’avoir organisé une campagne de dénigrement envers elle après coup – et révélé par le site américain Page Six, l’ancien agent de l’acteur, Danny Greenberg, a comparé le comportement de l’épouse de Ryan Reynolds à une tentative d’«extorsion» à propos de sa volonté de prendre le contrôle de la production, pendant le tournage du film en juillet 2024.

Selon la déposition contenue dans le dossier judiciaire, Danny Greenberg mentionne l'accumulation «des comportements» de Blake Lively envers Justin Baldoni et sa société de production, Wayfarer Studios, pour expliquer le choix de ses mots. Il est précisé que l’attitude de la comédienne était un sujet de conversation sensible avec Ange Giannetti, un des patrons du studio Sony, qui avait été informé de la situation. Notamment concernant les tensions autour de l’avant-première du film à New York, en août 2024, qui avait vu Justin Baldoni et ses proches être relégués dans un sous-sol sans fenêtres, tandis que Blake Lively prenait la pose sur le tapis rouge.

Le procès prévu en 2026

Pour les avocats de la comédienne, cette «révélation» concernant la volonté de leur cliente de prendre le contrôle du film est une tentative désespérée du camp de Justin Baldoni d'appuyer une accusation sur laquelle le tribunal a déjà tranché, en vue du procès prévu pour débuter le 9 mars 2026. «Le tribunal a déjà rejeté cette affirmation concernant une volonté de ‘prendre le contrôle du film’. Et cette citation choisie de l’ancien agent de Baldoni avant son licenciement par l’agence WME ne change rien à l’affaire», ont-ils précisé.

«Ce n’est rien d’autre qu’une distraction recyclée sans aucun rapport avec cette affaire de harcèlement sexuel, et du dénigrement qui a suivi, à laquelle Justin Baldoni et sa société Wayfarer Studio font face aujourd’hui», ont-ils ajouté. Le procès opposant Blake Lively et Justin Baldoni s’annonce plus que jamais comme un des événements judiciaires les plus attendus de l’année 2026.