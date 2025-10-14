Toute l’actu en direct 24h/24
«J'ai détruit la voiture de mon épouse» : Alec Baldwin victime d'un accident de la route dans les Hamptons (vidéo)

Alec Baldwin s'est exprimé sur les circonstances de son accident sur Instagram. [© capture Instagram / X @PageSix]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alec Baldwin s’est montré rassurant, lundi 13 octobre, dans une vidéo postée sur Instagram dans laquelle il est revenu sur l’accident de voiture qu’il a eu au volant de la voiture de son épouse dans les Hamptons. 

Plus de peur que de mal. Alec Baldwin a pris le temps de rassurer ses fans après son accident de voiture dans les Hamptons, lundi 13 octobre, dans une vidéo postée sur Instagram. Le comédien de 67 ans était au volant du véhicule de son épouse, Hilaria Baldwin, en compagnie de son frère Stephen au moment de terminer sa course dans un arbre après qu’un camion-poubelle lui a coupé la route. 

«J’ai détruit la voiture de ma femme, je me sens mal pour elle mais tout va bien», a-t-il expliqué. «Mon frère Stephen me rendait visite. Et nous avons passé le week-end sur place pour le festival du film. Ce matin, j’ai été impliqué dans un accident de la circulation après qu’un type m’a coupé la route. Un camion-poubelle de la taille d’une baleine. C’était le plus gros camion que j’ai vu de ma vie. Et pour l’éviter, je me suis pris un arbre. Un gros arbre dans lequel j’ai détruit la voiture de mon épouse», a-t-il ajouté. 

Sur le même sujet Tir mortel sur le tournage de «Rust» : Alec Baldwin confie avoir pensé au suicide dans son émission de télé-réalité critiquée par la famille de la défunte Lire

Alec Baldwin a précisé que ni lui, ni son frère n’avaient été blessés dans l’accident avant d'annoncer qu’il allait prochainement rejoindre son épouse à Los Angeles. «Je suis tellement fier de ma femme», a-t-il expliqué alors que son épouse vient d'être éliminée de l’émission «Danse avec les stars» aux États-Unis. «Hilaria, je t’aime plus que tout au monde, et je suis fier de toi», a-t-il ajouté. 

PeopleAlec Baldwinaccident de la route

