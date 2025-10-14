Kylie Jenner fait ses débuts dans la chanson dans un clip pour sa marque de cosmétiques

Kylie Jenner vient de faire ses premiers pas en tant que chanteuse sur le morceau de Terror J appelé «Fourth Strike» qui accompagne la dernière campagne de pub de sa marque de cosmétique lancée en 2014.

Sur tous les fronts. La journée du lundi 13 octobre 2025 restera dans les mémoires comme le jour où Kylie Jenner aura donné un nouvel élan à sa carrière. Quelques heures seulement après l’annonce de ses débuts à venir au cinéma dans le film «The Moment» de Charlie XCX, produit par le prestigieux studio A24, co-écrit et réalisé par Bertie Brandes, la petite amie de Timothée Chalamet a poussé ses premières notes de musique sur la chanson «Fourth Strike» de Terror J qui accompagne la sortie de la nouvelle campagne publicitaire de sa marque de cosmétique, dont voici le clip.

C’est sur le morceau. complet mis en ligne dans la foulée qu’il est possible d’entendre la voix de Kylie Jenner qui se met à rapper sur le pont de la chanson, à 01:48. Elle termine son passage en lançant son nom d’artiste «King Kylie», également utilisé pour les besoins de sa campagne publicitaire. Et dont elle a partagé le making-of sur sa page Instagram.

À noter que Kylie Jenner a précisé qu’elle n’était pas l’interprète de la chanson dans son intégralité. C'est le groupe Terror J, qui regroupe la chanteuse Lisa Vitale et David «Campa» Benjamin Singer-Vine, et dont le tube «Three Stikes» avait été utilisé pour la toute première campagne de la marque Kylie Cosmetics à son lancement en 2014, qui est à l'origine du morceau.

«Cette collection King Kylie est véritablement la votre !!! Vous êtes la raison pour laquelle mon rêve de lancer une marque de cosmétiques s’est réalisé, et je ne serais pas là où j’en suis dix ans plus tard sans votre soutien», s’est réjoui Kylie Jenner dans un message posté sur Instagram à l’attention de ses fans.