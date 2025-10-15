«Je ne me sentais pas en sécurité» : Kim Kardashian se confie sur les raisons de sa séparation avec Kanye West

Kim Kardashian a accepté de revenir sur les détails de sa séparation avec Kanye West au micro de l’émission américaine «Call Her Daddy», révélant notamment que les changements d’humeur du père de ses enfants avaient eu raison de leur mariage.

Une tension devenue insupportable. De passage au micro de l’émission «Call Her Daddy» diffusée sur YouTube, Kim Kardashian n’a pas hésité à se confier sur ce qui a été pour elle l’ultime moment ayant mené son mariage avec Kanye West au divorce.

Si la demi-sœur de Kylie Jenner explique que «plusieurs éléments» sont entrés en considération, elle a désigné le moment où le père de ses quatre enfants avait révélé au monde entier en 2020, lors de sa brève campagne présidentielle, qu’elle avait failli se faire avorter au moment de sa première grossesse en 2012, comme un moment décisif ayant conduit à la fin de leur relation.

«Je ne me sentais plus en sécurité émotionnellement et financièrement», a-t-elle confié. Sur ce dernier point, Kim Kardashian a ainsi précisé être rentrée chez elle, un jour, et découvert «cinq Lamborghinis» dans son garage. «Et le lendemain, elles avaient disparu après une de ses énièmes sautes d’humeur», poursuit-elle, précisant que le rappeur en avait fait cadeau à ses amis, et que cela pouvait se reproduire à l’occasion.

Arrêt de son traitement

«Vous ne saviez jamais ce que vous alliez découvrir du jour au lendemain, et c’est un sentiment très désagréable. Le manque de stabilité était un point crucial», a-t-elle ajouté. Kim Kardashian affirme être persuadée d’avoir pris la bonne décision en constatant que ses projets les plus importants se sont concrétisés après leur séparation. «C’était l’univers qui me récompensait et qui me confirmait que je suivais la bonne direction», a-t-elle assuré.

Dans un épisode de l’émission de téléréalité «Keeping up with the Kardashians», Kim Kardashian et Kanye West avaient été filmés en pleine dispute au moment où le rappeur lui avait annoncé avoir cessé de prendre son traitement médicamenteux pour sa bipolarité. Kanye West s’en était également pris à Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, dans un autre épisode où il accusait leur famille de l’«émasculer» et de le faire se sentir «comme une merde» après sa décision d’arrêter son traitement.