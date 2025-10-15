Katy Perry et Justin Trudeau seraient «définitivement amoureux l'un de l'autre»

A la faveur de photos volées de baisers échangés et de déclarations mystérieuses, les rumeurs d’idylle entre Katy Perry et Justin Trudeau semblent se confirmer ces derniers jours. Une source indique qu’ils sont «définitivement amoureux l'un de l'autre».

Leur romance serait bel et bien d’actualité. Depuis qu’ils ont été vus en train de dîner ensemble cet été, Katy Perry et Justin Trudeau n’ont toujours pas formellement confirmé être en couple, mais ont été récemment de nouveau aperçus ensemble, cette fois à bord d’un yacht.

Selon une source du Daily Mail, «Katy Perry a approché son yacht à côté d'un petit bateau d'observation de baleines, puis ils ont commencé à s'embrasser. Je n'avais pas compris avec qui elle était jusqu'à ce que je voie le tatouage sur le bras du type, et j'ai immédiatement réalisé que c'était Justin Trudeau.»

‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

De quoi agiter un peu plus la Toile autour de leur supposée histoire d’amour, la chanteuse a, lors de son concert à Londres ce lundi, déclaré avec malice à la foule : «Londres, Angleterre, vous êtes comme ça un lundi soir après une journée entière de travail et une journée entière d'école ? Pas étonnant que je tombe tout le temps amoureuse des Anglais… mais plus maintenant.» Dans une vidéo capturée par ContactMusic, on voit Katie Perry rire après qu'un fan lui demande sa main, et déclarer : «J'aurais aimé que tu me le demandes il y a 48 heures.» Une boutade qui semble faire écho aux photos volées sur le yacht quelques jours plus tôt.

«Une attirance physique et intellectuelle»

Des sources ont déclaré au Sun que le couple se fréquente secrètement depuis le début de l'été. «Ils n'ont pas pu passer beaucoup de temps ensemble car elle est en tournée, mais ils sont constamment en contact - toujours en train de se faire des FaceTime et de s'envoyer des messages».

Une autre source «proche du monde politique» a confié à People que la star de la pop et l'ancien premier ministre canadien sont «attirés l'un par l'autre. En plus de l'attirance (physique), ils sont tous les deux intelligents et aiment parler de sujets sérieux.»

«Justin la trouve formidable», a ajouté la source. «Ils ont des centres d'intérêt communs. Ils prennent leurs rendez-vous comme ils viennent. Mais ils sont définitivement amoureux l’un de l’autre».

Katy Perry et Justin Trudeau ont suscité des rumeurs de romance pour la première fois en juillet lorsqu'ils sont allés se promener, prendre un verre, puis dîner à Montréal, un mois après la rupture de l’interprète d’«I Kissed a Girl» avec l’acteur Orlando Bloom, père de sa fille Daisy. Justin Trudeau, quant à lui, s'est séparé de sa femme Sophie Grégoire, avec qui il partage trois enfants, en 2023, après 18 ans de mariage.