«J'en ai ras-le-bol» : Britney Spears répond aux critiques de son ex-mari Kevin Federline sur sa maternité

Droit de réponse. Dans la foulée de la publication de quelques extraits choisis du livre «You Thought You Knew» de l’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, dont l’arrivée en librairie est prévue pour le 21 octobre, sur le site américain du New York Times, la chanteuse a tenu à répondre aux graves accusations faites par ce dernier sur son rôle de mère, et sa relation avec leurs deux fils.

Selon Kevin Federline, il est arrivé que leurs enfants se soient réveillés en pleine nuit, découvrant leur mère en train de les observer «avec un couteau à la main». Il s’exprime également sur l’état mental de son ex-femme, affirmant que «le chronomètre est en marche, et on s’approche du point de non-retour. Quelque chose de grave risque de se produire si rien ne change, et ma plus grande peur est que nos fils se retrouvent à payer les pots cassés», affirme-t-il.

Des propos que Britney Spears a jugé extrêmement blessants, et contre lesquels elle s’est défendue dans un message posté sur Instagram.

Une vie rangée

«La manipulation constante de mon ancien mari est extrêmement blessante et épuisante. J’ai toujours demandé et réclamé à cor et à cri d’avoir un lien avec mes garçons. Les relations avec des adolescents sont complexes. J’ai été démoralisée par la situation et j’ai toujours demandé, et même supplié, pour qu’ils fassent partie de ma vie. Malheureusement, ils ont toujours eu comme exemple le manque de respect témoigné par leur père à mon égard. Ils doivent prendre leurs propres responsabilités. Avec un de mes garçons que j’ai vu 45 minutes ces cinq dernières années, et l’autre seulement quatre visites sur la période. J’ai une fierté moi aussi. Désormais, je leur ferai savoir quand je suis disponible», a-t-elle écrit.

Britney Spears a également dénoncé la tentative de Kevin Federline de se faire de l’argent sur son dos à travers la publication de ce livre. «Vous pouvez me croire, ces lignes sur le papier vont directement aller à la banque, et je suis la seule à être véritablement blessée dans cette histoire. Je les aimerai toujours, et si vous me connaissez vraiment, vous ne donnerez pas de crédit aux histoires publiées dans la presse people sur ma santé mentale et ma consommation d’alcool. Je suis une femme plutôt intelligente qui essaie de mener une vie rangée et privée depuis cinq ans. J’en parle parce que j’en ai ras-le-bol et n’importe quelle femme en ferait autant», a-t-elle ajouté.

Britney Spears et Kevin Federline se sont mariés en 2004, avant de divorcer deux ans plus tard. Ils sont les parents de deux garçons, Sean Preston et Jayden James, aujourd’hui âgés de 19 et 20 ans.