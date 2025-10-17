Toute l’actu en direct 24h/24
Charlie Puth va devenir papa pour la première fois

L'artiste de 33 ans a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. [© Michael Tran / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Marié depuis septembre 2024, Charlie Puth s’apprête à accueillir son premier enfant avec sa femme Brooke. Le chanteur a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. 

Carnet rose pour Charlie Puth. Le chanteur américain de 33 ans va devenir papa pour la toute première fois. Accompagné de sa femme Brooke, il a tenu à partager ce bonheur à venir sur son compte Instagram, ce jeudi 16 octobre, en publiant un clip vidéo de son nouveau single «Changes». «Il y a eu quelques changements», peut-on lire en légende comme un clin d'oeil à la vie personnelle de l'artiste. 

Sur ces images, l’interprète du morceau «Attention» apparaît tout sourire en train de danser avec celle qui partage sa vie et finit par poser sa main sur le ventre arrondi de cette dernière.  

Les deux tourtereaux se sont dit oui lors d’une sublime cérémonie organisée le 7 septembre 2024 dans la propriété californienne de Charlie Puth, à Montecito, un an après leurs fiançailles. «Je voulais que notre mariage allie tradition et modernité non conventionnelle. Je voulais que chaque détail soit à la fois décontracté et parfaitement pensé», avait expliqué à l’époque la jeune mariée au magazine Vogue

