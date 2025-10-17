«Elle a influencé le cours de ma vie» : Al Pacino brise le silence sur la mort de Diane Keaton

Al Pacino a rendu hommage à Diane Keaton, sa co-star dans «Le Parrain» et ancienne compagne. L'acteur de 85 ans a déclaré qu'il avait été bouleversé par sa mort et qu'il avait réfléchi à la façon dont elle avait changé sa vie.

L'actrice Diane Keaton est décédée d'une pneumonie à l'âge de 79 ans, le samedi 11 octobre. Actuellement en tournage à Paris, Al Pacino a fait part de son chagrin dans un message relayé par Deadline ce jeudi 16 octobre. «Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été bouleversé», a déclaré l’acteur de 85 ans. «Diane était ma compagne, mon amie, une personne qui m'a apporté du bonheur et qui, à plusieurs reprises, a influencé le cours de ma vie. Bien que plus de trente ans se soient écoulés depuis notre rencontre, les souvenirs restent vivaces et, avec sa disparition, ils sont revenus avec une force à la fois douloureuse et émouvante.»

«Elle vivait sans limites, et tout ce qu'elle touchait était imprégné de son énergie indéniable», a poursuivi Al Pacino. «Elle a ouvert des portes aux autres, inspiré des générations et incarné un don unique qui rayonnait dans son œuvre et sa vie.» L'acteur a ajouté : «Elle manquera aux gens, mais surtout, ils se souviendront d'elle. Elle a laissé une trace indélébile. Elle était invincible, résiliente et, surtout, profondément humaine. Je me souviendrai toujours d'elle. Elle pouvait voler, et dans mon cœur, elle volera toujours.»

Un éternel regret

En 2017, Diane Keaton avait confié à People qu'elle avait eu un coup de foudre pour l’acteur lorsqu'ils avaient travaillé ensemble sur «Le Parrain», et que lorsqu'ils avaient entamé une relation elle était «folle de lui». Il était «charmant, hilarant, un bavard invétéré», s’était-elle souvenu. «Il y avait en lui un côté orphelin, une sorte de savant idiot et fou. Et, magnifique !». Diane Keaton et Al Pacino avaient commencé à se fréquenter en 1974 et avaient rompu en 1990, après que l’actrice avait posé un ultimatum à son compagnon, lui demandant de s'engager et de la demander en mariage. Ce qu'il avait refusé.

Une décision qu’il aurait par la suite regrettée, a déclaré une source au Daily Mail cette semaine. «Je sais qu'il regrettera toujours de ne pas avoir tenté sa chance quand il en avait l'occasion», a déclaré un une source se présentant comme «un ami de l'acteur».