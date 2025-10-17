Toute l’actu en direct 24h/24
«Elle se repose» : Brigitte Bardot de retour chez elle après une intervention chirurgicale

«BB» a regagné son domicile et remercie chacun de respecter son intimité. [Eric Feferberg / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Brigitte Bardot est rentrée chez elle où elle se repose après une «légère» intervention chirurgicale qui a nécessité son hospitalisation, a indiqué vendredi son secrétariat dans un communiqué transmis à l'AFP.

L’heure est à la convalescence. Âgée de 91 ans, Brigitte Bardot a récemment subi des soins médicaux mais est désormais sortie de l'hôpital et «se repose chez elle», a indiqué son secrétariat à l’AFP, ce vendredi.

L'ancienne icône du cinéma français «a été brièvement hospitalisée auprès de l’Hôpital privé Saint-Jean à Toulon pour subir une légère intervention chirurgicale qui s’est déroulée de manière particulièrement satisfaisante», est-il indiqué. «Elle se repose chez elle désormais, ne répondra à aucune sollicitation, et remercie chacun de respecter son intimité et sa tranquillité», ajoute le communiqué. 

Brigitte Bardot a tenu à «remercier tous ceux qui se soucient de son état de santé et les rassurer», et à «remercier l’équipe chirurgicale et l’ensemble des personnels qui ont veillé à son rétablissement».

L'ancienne actrice, qui demeure aujourd’hui encore l’une des plus célèbres au monde, s’est retirée des plateaux depuis les années 1970 pour se consacrer à la protection animale. Durant ses 21 ans de carrière, elle a joué dans quelque 45 films et enregistré plus de 70 chansons. Il y a quelques semaines, elle a sorti son «BBcédaire», une sorte de carnet de bord rédigé entre 2020 et 2025.

