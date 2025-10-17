Jennifer Lopez révèle quelle co-star embrasse le mieux

L'actrice et chanteuse américaine Jennifer Lopez a révélé quel acteur méritait selon elle le titre de «celui qui embrasse le mieux».

Habituée des comédies romantiques, Jennifer Lopez a eu l'occasion de tourner un grand nombre de scènes de baisers au cours de sa carrière. «Quel est votre baiser préféré au cinéma ?», a donc eu envie de lui demander Andy Cohen lors de sa visite mercredi à «Watch What Happens Live». L'animateur a énuméré quelques options tout en évitant de mentionner Ben Affleck, qui a été un partenaire à l'écran mais est aussi depuis peu l’ex-mari de J-Lo dans la vraie vie : «On a George Clooney, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Richard Gere, Owen Wilson, Josh Lucas, et j'en passe ! Sans oublier les films en préparation qui attendent leur sortie !», a-t-il listé.

C'est cependant un autre nom que Jennifer Lopez a désigné comme son «préféré». «Je viens de tourner un film avec Brett Goldstein, et je dirais que c’est lui qui embrasse le mieux», a répondu la star, qui devrait en effet apparaître au côté de l’acteur dans «Office Romance», une comédie romantique Netflix dont quelques scènes s’annoncent «osées».

Un rapprochement hors des plateaux

«Ce n'est pas la comédie romantique typique avec J.Lo à laquelle on est habitué, avec sa douceur et sa simplicité. C'est un peu osé. Les blagues claquent – pensez plutôt à «En cloque, mode d'emploi» ou «Mary à tout prix», vous voyez ce que je veux dire ?», a confié la star, actuellement à l’affiche de «Kiss of the Spider-Woman» avec… Ben Affleck.

Comme le souligne EW, Brett Goldstein et Jennifer Lopez ont été fréquemment photographiés ensemble ces derniers mois, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles leur histoire d'amour à l'écran aurait débordé dans la vie réelle. Peu de chance, pour le moment, de voir l’un ou l’autre confirmer une éventuelle romance. Le premier a récemment confié à InStyle être «très réservé» quand il s’agit de sa vie personnelle, et Jennifer Lopez a fait savoir à Andy Cohen qu’elle ne souhaitait désormais plus «rien dire sur sa vie privée».