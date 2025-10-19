Kim Kardashian opte pour un look tête entièrement couverte au gala de l'Academy Museum

L'Academy Museum of Motion Pictures a accueilli ce samedi un rassemblement de stars pour son cinquième gala annuel. Parmi elles, Kim Kardashian portant un masque intégral qui a beaucoup fait parler.

Personne ne pouvait la manquer mais, elle, n’y voyait pas grand chose. Kim Kardashian a fait une entrée remarquée au gala de l'Academy Museum of Motion Pictures samedi 19 octobre à Los Angeles et pour cause, sa tête était entièrement recouverte par un masque. Un look «haute couture», comme elle l’a confié à Variety.

«C'est Margiela haute couture, Glenn Martens est le créateur. Vous savez, j'adore Margiela», a dit la star de la télé-réalité, précisant que son choix était improvisé. J'avais fait venir Mario, mon maquilleur préféré de New York, et c'est un peu une décision de dernière minute, alors je suis sûre qu'il n'est pas ravi.».

«Ça fait vraiment très Skims», a ajouté Kim Kardashian, qui ne manque jamais une occasion de promouvoir sa ligne de sous-vêtements. «C'est pour ça que j'ai été attirée par (la tenue) lors du défilé Margiela haute couture. J'ai vu ce look et je me suis dit : "Ça me fait vraiment penser à Skims."»

REUTERS/Mario Anzuoni

Organisée pour recueillir des fonds pour les expositions et la programmation éducative du musée, la soirée a, cette année, mis à l’honneur Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen et Bowen Yang.

Parmi les participants figuraient Selena Gomez, Quinta Brunson, Ryan Coogler, Adrien Brody, Michelle Monaghan, Rita Wilson, Wim Wenders, Regé-Jean Page ou encore Jeff Goldblum.