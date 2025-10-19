Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Kim Kardashian opte pour un look tête entièrement couverte au gala de l'Academy Museum

Avec son visage entièrement dissimulé sous un tissu, son entrée ne pouvait pas passer inaperçue. [REUTERS/Mario Anzuoni]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Academy Museum of Motion Pictures a accueilli ce samedi un rassemblement de stars pour son cinquième gala annuel. Parmi elles, Kim Kardashian portant un masque intégral qui a beaucoup fait parler.

Personne ne pouvait la manquer mais, elle, n’y voyait pas grand chose. Kim Kardashian a fait une entrée remarquée au gala de l'Academy Museum of Motion Pictures samedi 19 octobre à Los Angeles et pour cause, sa tête était entièrement recouverte par un masque. Un look «haute couture», comme elle l’a confié à Variety.

«C'est Margiela haute couture, Glenn Martens est le créateur. Vous savez, j'adore Margiela», a dit la star de la télé-réalité, précisant que son choix était improvisé. J'avais fait venir Mario, mon maquilleur préféré de New York, et c'est un peu une décision de dernière minute, alors je suis sûre qu'il n'est pas ravi.».

«Ça fait vraiment très Skims», a ajouté Kim Kardashian, qui ne manque jamais une occasion de promouvoir sa ligne de sous-vêtements. «C'est pour ça que j'ai été attirée par (la tenue) lors du défilé Margiela haute couture. J'ai vu ce look et je me suis dit : "Ça me fait vraiment penser à Skims."»

REUTERS/Mario Anzuoni

Organisée pour recueillir des fonds pour les expositions et la programmation éducative du musée, la soirée a, cette année, mis à l’honneur Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen et Bowen Yang. 

Sur le même sujet «Je ne me sentais pas en sécurité» : Kim Kardashian se confie sur les raisons de sa séparation avec Kanye West Lire

Parmi les participants figuraient Selena Gomez, Quinta Brunson, Ryan Coogler, Adrien Brody, Michelle Monaghan, Rita Wilson, Wim Wenders, Regé-Jean Page ou encore Jeff Goldblum.

PeopleKim Kardashianmode

À suivre aussi

«Elle se repose» : Brigitte Bardot de retour chez elle après une intervention chirurgicale
Booba : le rappeur mis en examen pour harcèlement aggravé sur la compagne de son rival Gims
«Elle a influencé le cours de ma vie» : Al Pacino brise le silence sur la mort de Diane Keaton

Ailleurs sur le web

Dernières actualités