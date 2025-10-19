L’acteur Lyad Smain, vu dans «Un si grand soleil» et «Plus Belle la Vie» est mort à 27 ans lors d’un voyage au Japon

Lyad Smain, jeune acteur nîmois de 27 ans vu notamment dans «Un si Grand Soleil», est décédé à Tokyo au Japon, a-t-il été annoncé ce samedi.

L'équipe du feuilleton «Un si grand soleil» est sous le choc après avoir appris la mort brutale de l'un de ses comédiens, Lyad Smain, âgé seulement de 27 ans.

«C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Lyad Smain, pouvait-on lire ce samedi sur le site Instagram officiel du programme. «Lyad faisait partie de la grande famille 'Un si grand soleil', où il incarnait le personnage de Steve. Son talent, sa générosité et son sourire resteront gravés dans nos mémoires et dans le cœur de toute l’équipe. Nous pensons très fort à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Merci pour tout, Lyad.»

Ses parents informés cinq jours après sa mort

Le jeune homme se trouvait au Japon au moment de sa disparition qui remonterait au 12 septembre a fait savoir son père qui dit avoir été informé, par l'ambassade de France, le 17 septembre. «Il était depuis quelques semaines à Tokyo. Sa disparition, on l'a apprise alors que l'on était à l'étranger en vacances avec ma femme. Personne n'arrivait à nous joindre, car nous étions dans un coin isolé, a déclaré ce samedi Sabri à Objectif Gard.



«On a essayé de le joindre pour lui souhaiter son anniversaire en étant à l'étranger. On n'avait pas de réponse et le lendemain, on nous apprenait qu'il était décédé depuis cinq jours, a poursuivi le père de Lyad. Pour nous, plus rien ne sera jamais pareil, nous sommes dévastés, inconsolables, anéantis, brisés et tellement honorés d’avoir été ses parents. La vie est injuste, aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Son petit frère aujourd'hui est terrassé, c'est très compliqué aujourd'hui pour lui, c'était son confident. Ils étaient proches comme des jumeaux.», a ajouté Sabri, qui a tenu à saluer la «générosité» de son fils : «c'était un enfant très discret et humble. On a découvert son journal intime très récemment. On a eu accès à ses relevés de compte, il était d'une grande générosité. Il ne communiquait pas là-dessus. C'était un grand passionné. Il était très sensible, le moindre échec et la moindre injustice le touchait profondément.»

Des obsèques ouvertes au public

Comme l’explique Objectif Gard, «depuis l'annonce de la tragique nouvelle, sa famille a entamé des démarches administratives complexes avec le Japon pour rapatrier le corps de Lyad qui arrivera ce lundi à Marseille». Ses obsèques auront lieu ce mercredi 22 octobre à 14h30 au cimetière du Pont de Justice à Nîmes, indique encore la publication. «La décision a été prise d'ouvrir au maximum parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Il mérite un hommage. C'était un Nîmois convaincu. En plus, il était fier d'être natif d'ici. On ne lui connaissait pas d'ennemi.»

Les circonstances de la mort de Lyad Smain n'ont pas été communiquées pour le moment.

Lyad Smain a joué dans les séries «Plus belle la vie», «Alice Nevers : le juge est une femme», et «Love in Progress». Il est surtout connu pour son rôle dans «Un si grand soleil» diffusée sur France 2 dans laquelle il interprétait le personnage de Steve. Il a également joué dans le film «Dracula est amoureux».