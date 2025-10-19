Le rappeur américain Playboi Carti accusé d'agression par le chauffeur de sa limousine

Le rappeur Playboi Carti fait l'objet d'une enquête à la suite d'un incident qui aurait impliqué son chauffeur de limousine plus tôt ce mois-ci.

Habitué des frasques, Playboi Carti fait de nouveau parler de lui. Les forces de l'ordre ont fait savoir ce samedi 19 octobre qu'un incident s'était produit le 2 octobre dernier, alors que le rappeur de 30 ans était dans l'Utah pour sa tournée «Antagonist». L'artiste est accusé d'agression après une prétendue bagarre avec un chauffeur de limousine, a rapporté TMZ. Le média a fait savoir qu'un certain Carl Reynolds a, en effet, signalé que le rappeur l'avait agressé alors qu'il le transportait, lui et sa petite amie, du Waldorf Astoria aux répétitions pour son concert à Salt Lake City.

Le chauffeur a déclaré à la police qu'une dispute avait eu lieu dans le véhicule entre l’artiste et sa petite amie, et qu'il était intervenu pour les séparer. Le chauffeur a expliqué avoir pensé que le rappeur avait frappé sa petite amie à la poitrine, sans toutefois avoir été témoin du coup. Carl Reynolds affirme qu’il a lui-même été heurté pendant leur dispute, ce qui l'a amené à devoir se garer avant d’arriver à la destination prévue. Playboi Carti l'aurait alors frappé au visage alors que la femme sortait du véhicule. Toujours selon TMZ, la police du comté de Wasatch, qui avait constaté des blessures légères sur le conducteur du véhicule, a confirmé qu'une enquête était en cours.

Ce n’est pas la première fois que Playboi Carti, de son vrai nom Jordan Terrell Carter, se retrouve confronté à la justice. En 2017, il avait été arrêté pour violences conjugales et, deux ans plus tard, condamné à une amende pour avoir agressé le chauffeur de son bus de tournée en Écosse.

En 2020, il avait été arrêté en Géorgie après que la police avait trouvé plusieurs drogues et armes à feu dans sa Lamborghini, avant d'être libéré sous caution le lendemain. Enfin, fin 2022, il avait de nouveau été arrêté, cette fois pour avoir prétendument étranglé sa petite amie enceinte, mais avait une nouvelle fois été libéré sous caution un jour après son arrestation.