Perte des titres du prince Andrew : quelles sont les conséquences pour son ex-épouse Sarah Ferguson et leurs filles Beatrice et Eugénie ?

Sous la pression de son frère le roi Charles III, le prince Andrew, empêtré dans plusieurs scandales, a renoncé à ses titres royaux. Voici les conséquences de cette décision sur les membres de sa famille.

Outre le déshonneur qui doit l'accompagner, la perte des titres du prince Andrew n'est pas sans répercussions pour sa famille. Comme le relève la BBC, son ex-femme perd elle aussi son titre de duchesse et sera désormais simplement connue sous le nom de Sarah Ferguson.

Leurs filles Béatrice, 37 ans, et Eugénie, 35 ans, continueront en revanche de porter le titre de princesse auquel elles ont droit depuis leur naissance. Il n’y a pas non plus de changement dans la ligne de succession. Le prince Andrew reste pour l'heure huitième dans l'ordre de succession à la couronne, suivi de ses filles Béatrice et Eugénie, respectivement neuvième et douzième.

Le prince Andrew a renoncé à ses titres cette semaine, notamment en raison de ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Il avait été accusé d'agression sexuelle par Virginia Giuffre, décédée en avril. Des accusations qu'il continue de nier. Virginia Giuffre, qui était l'une des victimes de Jeffrey Epstein, avait affirmé que le prince Andrew l'avait agressée sexuellement à trois reprises alors qu'elle avait 17 ans et l'avait poursuivi en justice en 2021. Dans ses mémoires posthumes, «Nobody's Girl», publiés mardi, elle a écrit : «Il croyait qu'avoir des relations sexuelles avec moi était son droit de naissance».

Rattrapé par les scandales

La police de Londres a indiqué ce dimanche examiner des accusations parues dans la presse, notamment dans le Daily Mail, selon lesquelles le prince Andrew aurait demandé à un officier de trouver des informations compromettantes pour discréditer Virginia Giuffre.

Quant à ses liens avec Jeffrey Epstein, il a notamment été récemment mis au jour que trois mois après qu'il avait déclaré avoir rompu tout contact avec le prédateur sexuel, le prince Andrew lui avait écrit dans un mail : «nous sommes tous dans le même bateau».

Vendredi soir, la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a également publié des documents de la succession d'Epstein montrant que le «prince Andrew» était répertorié comme passager du jet privé du financier entre Luton et Édimbourg en 2006, au côté de Ghislaine Maxwell. Il figurait également sur la liste des personnes ayant pris part à un autre vol à destination de West Palm Beach, en Floride, en 2000.

Pour la famille de Virginia Giuffre, qui a mis fin à ses jours en mars dernier, le renoncement du prince à ses titres «donne raison» à cette dernière. Elle en serait «très fière», a réagi son frère Sky Roberts ce samedi auprès de la BBC. La famille de Virginia Giuffre demande néanmoins au roi d'aller encore plus loin et de lui «supprimer le titre de prince».

Il reste à Windsor

La décision du prince Andrew de renoncer à ses titres fait également suite à une pression accrue concernant ses liens avec un espion chinois présumé.

Le prince Andrew a déclaré que les accusations persistantes portées contre lui détournaient l'attention du travail de son frère le roi Charles III : «Après discussion avec le Roi et ma famille immédiate et élargie, nous avons conclu que les accusations persistantes à mon encontre détournaient l'attention du travail de Sa Majesté et de la famille royale.»

Il a renoncé à son titre de duc d'York mais aussi à son titre de chevalier grand-croix de l'Ordre royal de Victoria et à son rôle de chevalier royal compagnon de l'Ordre de la Jarretière. Il conservera néanmoins le duché, qui ne peut être supprimé que par une loi du Parlement, mais ne l'utilisera pas. Le prince Andrew restera également prince, en tant que fils de la reine Elizabeth II. Selon Sky News, il continuera aussi de vivre au domaine de Windsor, au Royal Lodge, tout comme son ex-femme.