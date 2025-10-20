«Il a continué à manger» : Jennifer Lawrence révèle avoir servi de la nourriture trouvée dans sa poubelle à Robert Pattinson

Prochainement à l'affiche du film «Die, My Love», l'actrice Jennifer Lawrence a révélé une anecdote peu râgoutante au sujet de sa co-star Robert Pattinson, après l'avoir invité à dîner.

Un dîner presque pas fait. Si Jennifer Lawrence n'a rien contre recevoir des invités, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est toujours prête à les accueillir lorsqu'ils se présentent de manière impromptue à son domicile. Lors d'une récente apparition dans l'émission «The Graham Norton Show», diffusée vendredi dernier, l'actrice oscarisée est revenue sur une anecdote hilarante concernant Robert Pattinson, son partenaire à l'écran dans le film «Die, My Love».

«J'avais invité mes copines à la maison. Nous étions en pyjama et nous regardions "Little Women". C'était en décembre», a déclaré la star révélée par la saga «Hunger Games», plantant le décor pour le public présent lors de l'interview. Confortablement installée et entourée de ses amies, Jennifer Lawrence a alors reçu un appel de Robert Pattinson.

«J'ai sorti la nourriture de ma poubelle»

L'actrice de 35 ans a ensuite poursuivi son anecdote, précisant la nature de cet appel inattendu. «Il m'a dit : "Hé, je viens de terminer quelque chose à un pâté de maisons de chez toi"», a t-elle raconté. «Et j'ai répondu : "Oh mon Dieu !", parce qu'il faut savoir que Rob est comme une fille. Il adore les potins, il est comme l'une d'entre nous. Alors je lui ai dit : "Passe me voir"», a ajouté la comédienne à la personnalité caustique.

«Il entre, je lui fais un câlin, et il me dit : "Tu as quelque chose à manger ? J'ai tellement faim". Et je lui réponds : "Oui, oui, oui, entre, entre", a poursuivi la vedette de «Happiness Therapy». Prise de panique, l'actrice s'est souvenue que la seule nourriture qu'elle possédait avait déjà été jetée. «J'avais bien de quoi manger, mais c'était à la poubelle. Alors pendant qu'il était parti aux toilettes, j'ai juste sorti la nourriture de ma poubelle», a déclaré Jennifer Lawrence, ajoutant qu'une fois revenu, il s'est mis à manger.

«Mes amies étaient sous le choc»

La mère de deux enfants a alors déclaré que ses amies étaient restées assises, sous le choc, pendant qu'elles «le regardaient manger ces déchets». «Quand il a eu fini, Robert a dit : "J'ai encore faim. Il y en a encore ?"», a ajouté la comédienne oscarisée.

C'est alors que l'interprète de Katniss Everdeen a finalement admis qu'elle n'avait plus rien d'autre à manger dans son réfrigérateur, sans toutefois avouer d'où venait le premier repas servi à Robert Pattinson. «Je lui ai répondu : "En fait, il y en a, mais c'est dans la poubelle"», s'est-elle souvenue. Mais cela n'a pas semblé déranger l'ex-vampire de la saga «Twilight». «Il m'a répondu : "Oh, ça ne m'embête pas". Et il l'a simplement sorti la nourriture de ma poubelle et a continué à le manger», a ajouté l'actrice. «C'est vraiment l'invité idéal», a alors rétorqué le présentateur Graham Norton.

Jennifer Lawrence et Robert Pattinson seront réunis à l'affiche du film «Die, My Love», l'histoire d'un couple uni par un amour fou, mais qui explose après l'arrivée d'un enfant, et de la dépression post-partum qui l'accompagne. Le film sortira en salles aux États-Unis dès le 7 novembre 2025, mais n'a à ce stade malheureusement aucune date de diffusion fixée dans les cinémas français.