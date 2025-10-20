L'actrice Vanessa Kirby a accueilli son premier enfant, issu de son union avec son compagnon Paul Rabil

Après avoir dévoilé sa grossesse lors de l'avant-première du film «Les Quatre Fantastiques» en mai dernier, l'actrice Vanessa Kirby a donné naissance à son premier enfant. Une heureuse nouvelle partagée sur le compte Instagram de son compagnon, l'ex-joueur de crosse Paul Rabil.

Une maman fantastique. Dans un carrousel de photos publié sur Instagram, l'ancien athlète Paul Rabil a dévoilé des photos de son premier enfant, issu de son union avec l'actrice Vanessa Kirby. L'interprète de Sue Storm avait révélé son ventre arrondi en mai dernier, à l'occasion de l'avant première du film «Les Quatre Fantastiques : Premiers pas».

Les deux jeunes parents sont en couple depuis 2022, mais avaient gardé leur relation secrète jusqu'en novembre 2023, avec une officialisation sur Instagram. Originaire du Maryland, Paul Rabil est un ancien joueur professionnel de crosse, sport très répandu aux Etats-Unis, et le co-fondateur de la Premier Lacrosse League.

un couple sur leur petit nuage

Ce dimanche 19 octobre, Paul Rabil, 39 ans, compagnon de longue date de Vanessa Kirby, âgée de 37 ans, a annoncé sur Instagram que l'actrice de «The Crown» avait donné naissance à leur premier enfant. En première photo du post, une tendre photo de l'ancien athlète, tenant son bébé enveloppé dans une couverture contre sa poitrine.

«Je découvre que devenir parent vous ralentit et vous réveille en même temps. Je suis vraiment reconnaissant que tout le monde soit en bonne santé, que je puisse me réveiller chaque jour avec l'amour immense de maman et que tu fasses désormais partie de notre vie», a-t-il écrit dans la légende qui accompagnait la publication.

Une série de photos affichant notamment l'actrice Vanessa Kirby aux côtés de son premier enfant, et se terminant par une image de deux mini-crosses, auxquelles il faisait également référence dans la légende : «Pour ta première crosse. Elle sera le témoin de nombreuses histoires et bénédictions. Probablement aussi de vitres cassées. Les balles sont autorisées dans la maison».

«Cela m'a transformée»

Le couple n'a pour le moment donné aucun autre détail sur le nouveau-né, que ce soit son nom, s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon, ou encore sa date de naissance. C'est la première fois que Vanessa Kirby devient mère, un rôle qu'elle avait pu appréhender en interprétant Sue Storm, son personnage enceinte dans l'intrigue.

«Elle était une mère à part entière dans les bandes dessinées. Mais elle a également été un membre de l'équipe qui défendait et affrontait de grandes menaces», avait partagé l'actrice révélée sous les traits de Margaret dans la série «The Crown». «J'ai littéralement vécu l'expérience de quelqu'un qui accomplissait cette chose incroyablement sacrée tout en remplissant son rôle de femme et de membre de l'équipe, et cela m'a transformée», avait ajouté Vanessa Kirby, dans une interview accordée au magazine américain People en juillet dernier.

Lors de son passage dans l'émission «Late Night with Seth Meyers» le 23 juillet dernier, l'actrice s'était confiée sur les différences entre avoir un vrai ventre de femme enceinte et utiliser un artifice pour son rôle dans «Les Quatre Fantastiques : Premiers pas». «Nous avons essayé différentes choses et finalement, Flick, qui s'occupe des costumes, a mis des paquets de riz très lourds dans le faux ventre, tellement lourds que j'ai eu très mal au dos», avait-elle révélé. La comédienne avait également confié que son vrai ventre n'avait «rien à voir» avec le faux et était «beaucoup plus léger».

Avant de tomber amoureuse de celui qui partage désormais sa vie, l'actrice Vanessa Kirby a vécu une romance de quatre ans avec l'acteur Callum Turner, rencontré sur le tournage du film «Queen and Country», sorti en 2015. De son côté, Paul Rabil a été marié de 2014 à 2017 avec son ancienne partenaire de jeu Kelly Berger.