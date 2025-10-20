Le roi Charles III et l'actrice Cate Blanchett réunis secrètement dans un podcast, l'interview dévoilée ce lundi

L'enregistrement de l'interview entre le roi Charles III et l'actrice Cate Blanchett a eu lieu secrètement dans les jardins privés du château de Windsor. L'épisode du podcast, intitulé «Unearthed Returns : Nature needs us», en français «Retour à la terre : la nature a besoin de nous», est diffusé ce lundi 20 octobre.

Confessions diurnes. C'est par un après-midi ensoleillé du mois de juillet que le roi Charles III et l'oscarisée Cate Blanchett se sont réunis dans les jardins du château de Windsor. Une réunion en toute discrétion, sans opération de communication, dans le cadre d'un épisode de «Unearthed Returns : Nature needs us», le podcast des jardins botaniques royaux de Kew, et diffusé ce lundi 20 octobre sur les plateformes d'écoutes.

Un entretien organisé à l'occasion du 25ème anniversaire de la Millenium Seed Bank (MSB), la plus grande banque mondiale de graines sauvages nichée au sud de Londres, conçue pour conserver et protéger du réchauffement climatique plus de 40.000 espèces végétales, soit presque un cinquième du patrimoine mondial de la planète.

Deux personnalités engagées pour l'environnement

Réunir autour d'un micro Cate Blanchett et Charles III, le choix n'était pas anodin. L'actuel occupant du trône d'Angleterre est en effet le mécène des jardins botaniques royaux de Kew et avait participé à l'inauguration de la Millennium Seed Bank en 2000, où près de 2,5 milliards de graines ont été soigneusement nettoyées, séchées et stockées dans des congélateurs à -20 °C à Wakehurst. Le roi, qui s'est dit «très fier» d'être le parrain de Kew mais inquiet quant à l'avenir de notre planète, a déclaré dans le podcast : «Je trouve formidable ce que fait la banque de graines, mais nous devons accélérer le processus».

De son côté, l'actrice de «Blue Jasmine» et «Ocean's 8» est l'ambassadrice du Kew. «La seule frustration que je ressens face à l'inaction en matière de changement climatique, c'est qu'il existe tant d'initiatives extraordinaires prêtes à être développées à plus grande échelle», a confié Cate Blanchett au cours de la conversation. «La volonté est là, mais les fonds ne sont tout simplement pas orientés dans la bonne direction», a ajouté la vedette hollywoodienne.

Une déclaration à laquelle le roi Charles a répondu : «Et il y a aussi ce manque de sensibilisation aux détails concrets de toutes ces initiatives». Accompagnées du Docteur Elinor Breman, spécialiste du Kew, les deux personnalités engagées pour l'environnement ont ainsi échangé durant une vingtaine de minutes autour de la MSB et de ses origines, de ses réalisations au cours des 25 dernières années, ainsi que des travaux en cours aujourd'hui dans le monde entier, notamment en Australie et en Afrique du Sud.

Ce n'est pas la première fois que la voix de Charles III résonne dans un podcast. Le roi était ainsi devenu disc-jockey le temps d'une journée en mars dernier, après avoir été «surpris et ravi» d'être invité par Apple Music à présenter 17 de ses chansons préférées, une playlist réunissant des artistes tels que Jools Holland, Michael Bublé et Dame Kiri Te Kanawa, à l'occasion de la Journée du Commonwealth.