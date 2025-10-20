Louis Garrel : l'acteur a retrouvé l'amour dans les bras du mannequin Anja Rubik

Désormais séparé de Laetitia Casta, après presque dix ans de vie commune, l’acteur Louis Garrel a retrouvé l’amour dans les bras du mannequin polonais Anja Rubik.

Une nouvelle idylle. L'acteur et réalisateur Louis Garrel a vécu deux grandes histoires d’amour : l’une avec Valeria Bruni-Tedeschi, la mère de sa fille Oumy, qu’ils ont adopté en 2009 au Sénégal, et l’autre avec Laëtitia Casta, dont il s’est séparé au début de l’été après une décennie d’amour, un mariage en Corse et un enfant, Azel, né en 2021.

Mais quelques mois plus tard, l’acteur semble bel et bien avoir tourné la page puisqu’il aurait retrouvé l’amour. En effet, comme le rapporte le magazine Voici, celui qui prête ses traits à Jean-Luc Godard dans «Le Redoutable» file aujourd'hui le parfait amour avec le mannequin polonais Anja Rubik, 42 ans.

un coup de foudre estival

Suivie par 1,6 million de personnes sur Instagram, la top-modèle d’1,79m jouit désormais d’une notoriété internationale, faisant la Une de nombreux magazines. Celle qui s’est fait connaître en 2005 avec une campagne pour la maison Chloé a ensuite défilé sur les podiums les plus prestigieux, de Chanel à Saint Laurent en passant par Gucci et Dior.

D’après un proche de Louis Garrel, «le coup de foudre a eu lieu cet été». «Ils ont halluciné, ils sont tous les deux nés en juin 1983, lui le 14, elle le 12, ils ont été troublés», a-t-il déclaré auprès de nos confrères.