Stella Banderas : la fille unique d'Antonio Banderas a épousé son premier amour 

Stella Banderas, la fille unique de l'acteur espagnol Antonio Banderas et de son ex-épouse Melanie Griffith, a dit «oui» à son compagnon de longue date, l’entrepreneur Alex Gruszynski.

Des étoiles plein les yeux. Stella Banderas, 29 ans, fille unique d’Antonio Banderas, fruit de son ancienne relation avec Melanie Griffith, a dit «oui» à son premier amour, l’entrepreneur d'origine polonaise Alex Gruszynski, âgé quant à lui de 28 ans. Placée sous le signe de l’élégance et de la discrétion, la cérémonie a eu lieu ce week-end, soit un an après leurs fiançailles. Elle s’est tenue en Espagne, à l’Abbaye Retuerta LeDomaine, un ancien monastère du 12e siècle transformé en hôtel cinq étoiles.

C’est dans ce lieu d’exception, à l’abri des regards, que les jeunes mariés ont échangé leurs vœux, entourés de leurs proches et de quelques célébrités. Parmi elles, Malia et Sasha, les filles de Barack et Michelle Obama ainsi que l’actrice et productrice britannique Trudie Styler, l’épouse du musicien Sting, qui réalise actuellement «Rose’s Baby», une comédie romantique portée par Antonio Banderas et attendue dans les salles en 2026.

L’actrice américaine Dakota Johnson était elle aussi de la partie. Et pour cause, il s’agit de la fille de Melanie Griffith, et donc de la demi-sœur de la mariée. Aucun des invités n’a toutefois pu immortaliser cette journée puisque que les téléphones portables étaient strictement interdits pour préserver la magie de l'instant, rapporte la magazine «¡HOLA!».

«Mon plus grand souhait, et celui de sa mère aussi, a confié Antonio Banderas au média espagnol peu de temps avant l’évènement, c’est que cette journée soit parfaite, en veillant à ce que chaque détail soit prêt pour que nos invités puissent profiter pleinement de cette journée si spéciale».