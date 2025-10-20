Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Tu es si forte et vaillante» : le tendre message de Carla Bruni pour l'anniversaire de sa fille Giulia

Giulia, la fille de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy, a fêté ce ce dimanche ses 14 ans.[©Capture d'écran Instagram/carlabruniofficial]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, Carla Bruni a publié un tendre message sur son compte Instagram à l’occasion des 14 ans de sa fille Giulia, fruit de ses amours avec Nicolas Sarkozy.

Une touchante déclaration. Née le 19 octobre 2011, Giulia, la fille de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy, a soufflé ce dimanche ses 14 bougies. Pour marquer cette journée particulière, la chanteuse Carla Bruni lui a adressé un message empreint de tendresse sur son compte Instagram. 

«Joyeux anniversaire à la plus merveilleuse des filles», a écrit l’interprète de «Quelqu’un m’a dit». «Cette année, ce n'est pas un anniversaire facile mais tu es si forte et vaillante», a-t-elle poursuivi, faisant référence à la condamnation de son père, Nicolas Sarkozy, qui doit être incarcéré dès ce mardi à la prison parisienne de la Santé. 

«c’est un bonheur d’être ta mère»

L'ancienne première dame a ensuite conclu : «Merci d’exister ma Giulia, c’est un bonheur d’être ta mère». Pour accompagner ces quelques mots, elle a posté une photo de sa fille posant au côté de sa jument, Valentine. 

Passionnée d’équitation, l’adolescente a commencé à monter dès l’âge de 7 ans. Récemment nommée ambassadrice de la marque «Petit Trot Sellerie», elle a participé cet été aux Longines Paris Eiffel Jumping, une compétition équestre au cours de laquelle elle avait donné sa première interview à «Paris Match». Elle y évoquait ses parents, «très présents» pour elle. «Ils sont très supporters, avait-elle déclaré, «j'en suis vraiment reconnaissante». 

Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 44 ans le 3 octobre dernier.
Sur le même sujet Football : l’incroyable bolide acheté par Zlatan Ibrahimovic pour son anniversaire (photo) Lire

L'ex-mannequin Carla Bruni s’était elle aussi confiée ans les colonnes du magazine, révélant avoir donné un conseil à sa fille : «Ne jamais lire ce qui est écrit sur soi». «On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, avait-elle affirmé, mais on choisit la manière dont on y réagit». 

PeopleCarla Bruni

À suivre aussi

«J'ai toujours voulu être une pop star» : Kylie Jenner aimerait sortir un album
Jennifer Lopez : son ex-mari Ojani Noa l’accuse de l’avoir trompé
Perte des titres du prince Andrew : quelles sont les conséquences pour son ex-épouse Sarah Ferguson et leurs filles Beatrice et Eugénie ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités