Le duc d'York n'a pas payé le loyer de son manoir de Windsor depuis 22 ans

Selon le média britannique The Times, le prince Andrew cumule depuis deux décennies les loyers impayés de son manoir situé à Windsor.

Il n'obtiendra pas la couronne du meilleur locataire. Confortablement installé entre les murs de son manoir de Windsor et ses trente pièces, le magazine The Times a révélé que le Prince Andrew ne payait plus son loyer depuis vingt-deux ans.

Le journal britannique a obtenu une copie du contrat de location du Royal Lodge, qui révèle les conditions dans lesquelles le frère du roi Charles III vit dans ce domaine. Il stipule que, bien que le prince ait payé 1 million de livres sterling pour le bail et au moins 7,5 millions de livres sterling pour les travaux de rénovation achevés en 2005, il n'a payé qu'une somme symbolique de loyer par an depuis 2003.

Le prince Andrew obligé de quitter son domicile ?

Malgré une double décénnie de loyers impayés, pas de quoi faire paniquer le duc d'York et ses proches, puisque le prince Andrew et sa famille sont autorisés à vivre dans la propriété jusqu'en 2078. Le manoir était auparavant occupée par la reine Elisabeth II jusqu'à son décès, moment auquel le prince a déclaré qu'il aimerait y emménager. S'il venait à renoncer à son bail, The Crown Estate, l'organisme gérant le portefeuille des actifs associés à la Couronne britannique, devra lui verser 557.595 livres sterling, rapporte The Times. Selon le journal, une «somme compensatoire» de 185.865 livres sterling par an serait due au prince Andrew jusqu'à ce qu'il atteigne la 25ème année du contrat en 2028.

Le roi Charles III a depuis l'an dernier coupé les vivres à son frère en supprimant son allocation annuelle d'un million de livres sterling, ne lui laissant comme seul revenu déclaré qu'une pension navale de 20.000 livres. Cependant, des questions subsistent quant à la manière dont il finance ses frais de sécurité, estimés à 3 millions de livres sterling par an.

Un renoncement à ses titres royaux

Une décision qui intervient alors que la police métropolitaine poursuit son enquête pour déterminer si le prince a demandé à un agent de la protection royale de «dénicher des informations compromettantes» sur Virginia Giuffre, qui l'accuse d'abus sexuels alors qu'elle n'avait que 17 ans. Des allégations catégoriquement niées par le duc d'York. Une source proche du palais a d'ailleurs déclaré que ces accusations devaient être examinées «de manière appropriée et exhaustive», signe de la pression qui s'exerce sur le prince.

Le prince Andrew fait l'objet d'autres allégations dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, «Nobody's Girl», publiées ce mardi. Egalement empêtré dans des scandales du fait de sa relation avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, le frère de Charles III, âgé de 65 ans, a ce vendredi annoncé renoncer à son titre royal. «Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale (britannique). [...] Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés», a annoncé celui qui ne pourra plus porter son titre de duc d'York.

Le roi Charles avait tenté de persuader le prince Andrew de renoncer à son droit sur la maison et d'emménager à la place à Frogmore Cottage. Une résidence de quatre chambres, classé monument historique et récemment rénovée par le duc et la duchesse de Sussex Harry et Meghan, plus modeste que le manoir que le prince occupe actuellement, et se trouvant à l'intérieur du périmètre de sécurité de Windsor.

