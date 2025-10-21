Léna Situation signe le retour de son podcast en recevant l'une des plus grandes stars de la musique

Après avoir reçu Pierre Niney, Marion Cotillard, Timothée Chalamet ou encore Anna Wintour, Léna Situation accueille, sur le velours rose de son canapé six places, une invitée de marque mondialement connue.

La femme de la situation. Plus rien n'arrête la youtubeuse Léna Situation, qui après avoir foulé le tapis rouge du Met Gala au milieu des plus grandes stars et pris place au premier rang de prestigieux défilés de mode, annonce le retour de son podcast «Canapé Six Places», du nom du divan rose sur lequel se sont assises des dizaines de personnalités publiques.

Ce lundi 20 octobre, l'influenceuse de 27 ans a annoncé dans une publication Instagram recevoir une invitée de marque : la chanteuse multi-récompensée Rihanna. L'artiste originaire de la Barbade s'ajoute donc au palmarès plus qu'admirable du podcast fondé par Léna Mahfouf, après plus d'un an sans diffusion d'épisode.

«La star de mon enfance»

Léna Situation a annoncé faire sa rentrée au micro de son célèbre podcast «Canapé Six Places», avec un prochain épisode diffusé cette semaine sous un nouveau nom. A ses côtés, la chanteuse Rihanna, vêtue d'une robe bustier dorée et dont la présence a été révélée dans la dernière publication de la fondatrice de la marque Hôtel Mahfouf.

«LOOK WHO FOUND MY COACH! Mon podcast "Canapé Six Places" est ENFIN de retour... Rihanna est notre première invitée. La star de mon enfance, l'idole de mon adolescence, l'icône de ma vie d'adulte. Rendez-vous cette semaine pour l'écouter... PARTOUT», a partagé la vedette des vlogs d'août en légende de son carrousel Instagram.

«J'ai hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé cette année, les hauts, les bas, la pause, le nouveau départ. On revient avec un nouveau nom, une nouvelle énergie, et plein de surprises que je vais vous dévoiler très bientôt», a ajouté Léna Situation, qui s'affiche fièrement au côté de l'interprète de «Diamonds» sur son canapé rose.

Rares sont les apparitions de Rihanna dans les médias, l'artiste ayant souhaité se concentrer sur sa vie de famille. En couple avec le rappeur A$AP Rocky, la fondatrice de la marque «Fenty Beauty» est devenue mère pour la troisième fois en septembre dernier, après avoir donné naissance à une petite fille.