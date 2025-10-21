Procès de Diddy : Donald Trump pourrait réduire la peine de prison du rappeur dans la semaine

Selon une information exclusive du site américain TMZ, le président américain Donald Trump songerait à réduire la peine du rappeur Sean «Diddy» Combs malgré les réticences de ses conseillers.

Une décision qui lui appartient. Le président des États-Unis, Donald J. Trump, pourrait intervenir personnellement pour réduire la peine de prison de Sean «Diddy» Combs après sa condamnation à 4 ans et de 2 mois de prison ferme le 3 octobre dernier pour «transport de personnes à des fins de prostitution», révèle en exclusivité le site américain TMZ.

Selon une source au sein des services de la Maison Blanche, Donald Trump hésiterait à prononcer cette réduction de peine dans la semaine, contre l’avis de ses conseillers, qui lui ont demandé de ne pas intervenir. «Trump fera ce qu’il veut», assure cette même source, et pourrait décider de la libération du rappeur, qui a déjà effectué 13 mois de sa peine, dans la semaine.

Grâce présidentielle

Quelques jours après la condamnation de Diddy, le président américain avait confirmé une demande de grâce présidentielle provenant des équipes du rappeur. En août, un de ses avocats avait reconnu avoir approché l’administration Trump à ce propos, avant que Donald Trump assure devant les caméras qu’il ne souhaitait pas intervenir en raison de l’hostilité de Sean «Diddy» Combs à son encontre lors des dernières élections.

«J'étais très ami avec lui, je m'entendais très bien avec lui et il semblait sympathique. Je ne le connaissais pas bien. Mais lorsque je me suis présenté aux élections, il s'est montré très hostile», avait-il déclaré à Newsmax.