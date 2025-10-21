«Sale p***» : Keira Knightley dévoile les insultes que les paparazzis utilisaient pour attirer son attention

Alors qu’elle n’était qu’une adolescente sous le feu des projecteurs, Keira Knightley a subi le harcèlement de paparazzi qui n’hésitaient pas à l’insulter ouvertement pour attirer son attention, et tenter de provoquer sa colère ou celle de ses proches.

Un comportement inacceptable. En pleine promotion du film «La disparue de la cabine 10» disponible sur Netflix, Keira Knightley s’est exprimée sur le harcèlement dont elle a été la cible alors qu’elle était adolescente. La comédienne révélée dans la saga «Pirates des Caraïbes» explique avoir été régulièrement insultée par des photographes cherchant à capter son attention ou provoquer la colère de ses proches.

«Je me souviens de m’être réveillée un matin, et il y avait dix hommes plantés devant ma porte d’entrée, et ils sont restés là pendant cinq ans. Et je confirme, j’ai pété un plomb, croyez-moi. Ça m’a rendu folle. J’ai juste réussi à le cacher», a-t-elle confié au site britannique The Times. Keira Knightley affirme ainsi que les paparazzi avaient pour habitude de la traiter de «sale p***» ou de «trainée» pour attirer son attention, ou celle des personnes qui l’accompagnaient, que ce soit son frère, son père, ou son compagnon.

«Ils essayaient de les provoquer pour les pousser à en venir aux mains, pour ensuite pouvoir porter plainte. Et ce fut aussi le moment où des accidents ont commencé à se produire. Ils forçaient des conducteurs à faire des écarts, parce qu’ils touchaient une plus grosse somme d’argent pour la photo d’une comédienne accidentée. Et quand Britney Spears s’est rasée la tête, ils se sont dit : ‘Chouette – on peut les pousser à faire des choses complètement folles’», a-t-elle ajouté.

Hypervigilance permanente

Pendant des années, Keira Knightley a essayé de se cacher des photographes, en alternant entre deux appartements. Mais sa stratégie a échoué quand certains ont commencé à louer des chambres dans l’immeuble en face de son domicile. «Mon père me disait que j’aurais dû intégrer la CIA, parce que je pouvais sentir quand j’étais suivie. C’était une sensation physique. Mais vous finissez par vous demander si vous ne perdez pas la tête parfois. 'Sont-ils vraiment en train de me suivre, ou est-ce que c’est mon imagination ?' Alors j’achetais tous les magazines – et à chaque fois, j’avais raison. Il y avait bien une photo, même si je ne les avais pas vu de mes yeux. On développe une hypervigilance permanente, où tous nos sens sont en alerte», a-t-elle ajouté.

Au bout d’un moment, la comédienne a fini par trouver des moyens de riposter de manière passive, en portant systématiquement les mêmes vêtements, et en arrêtant de bouger quand elle sentait qu’un photographe essayait de prendre un cliché, afin de rendre les photos «ennuyeuses». «Je me suis débarrassée de toute ma garde-robe. Et après, quand on me suivait, j’arrêtais de marcher. Je restais littéralement en plan. Sans bouger. Un jour, je suis restée immobile pendant cinq heures : ‘Je ne bougerai pas tant que vous resterez là’», a-t-elle expliqué.

Fatiguée par ce harcèlement médiatique permanent, Keira Knightley a fait le choix de mettre sa carrière hollywoodienne en pause pour partir voyager. Et à sa grande surprise, elle a réussi à le faire sans être la cible des photographes. Elle a ensuite repris le chemin des plateaux de tournage, mais dans des projets plus confidentiels, ainsi qu'au théâtre. Elle est actuellement à l’affiche du film «La disparue de la cabine 10», et tourne la saison 2 de la série «Black Doves».