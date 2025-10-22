Apple Martin : la fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin fait ses premiers pas sur scène à Nashville

Apple Martin, la fille de l’actrice américaine Gwyneth Paltrow et du chanteur britannique Chris Martin, leader du groupe Coldplay, a créé la surprise en se produisant sur scène, lors d’un concert à Nashville (États-Unis).

La relève semble assurée. Ce week-end, le chanteur britannique Chris Martin a été aperçu au Cannery Hall, la célèbre salle de concert de Nashville, dans le Tennessee (États-Unis). Mais pour une fois, le leader du groupe de pop rock Coldplay n’était pas là pour électriser la foule. Il se trouvait dans le public, en simple spectateur.

En effet, l’interprète de «My Universe» est venu encourager une personne chère à son cœur : sa fille, Apple Martin, fruit de ses anciens amours avec l’actrice américaine Gwyneth Paltrow, son épouse pendant onze ans, et avec qui il a également eu un fils, prénommé Moses et né en 2006.

avec le groupe Jade Street

Âgée de 21 ans, la jeune femme a fait ses premiers pas sur scène aux côtés de «Jade Street», un duo formé par Eli Meyuhas et Zachery Zwelling, deux étudiants de l’université Vanderbilt, un établissement privé de la ville où elle poursuit elle-même des études en droit, histoire et sciences sociales.

Vêtue pour l’occasion d’un débardeur blanc et d'une jupe noire, Apple Martin a posté plusieurs clichés de la soirée sur son compte Instagram.

Quand elle n’est pas sur les bancs de l’université ou avec un micro à la main, Apple Martin s’épanouit dans le monde de la mode. Mannequin en devenir, elle est récemment devenue la nouvelle égérie de la Maison londonienne Self-Portrait.