Kim Kardashian fête ses 45 ans en s’offrant une nouvelle maison

Kim Kardashian a célébré son 45e anniversaire en s’offrant la maison située juste à côté de sa résidence californienne. Pour l'acquérir, la star a dû débourser 7 millions de dollars, ce qui représente un peu plus de 6 millions d’euros.

Un cadeau de luxe. Kim Kardashian a soufflé ses 45 bougies ce mardi 21 octobre. A cette occasion, l'influenceuse américaine a décidé d’agrandir son patrimoine immobilier en faisant l’acquisition d’une nouvelle demeure nichée dans un quartier huppé près de Los Angeles, en Californie, à seulement quelques pas de sa résidence, actuellement en pleine rénovation.

Pour se l’offrir, l’entrepreneuse, désormais diplômée de droit, a déboursé 7 millions de dollars, soit un peu plus de 6 millions d’euros. D'une superficie de 450 m2, sa nouvelle propriété compte 4 chambres et 5 salles de bain. Elle est également équipée de plusieurs cheminées et d’un spa, rapporte le média TMZ.

En achetant ce bien bordé de sentiers équestres, Kim Kardashian souhaite avant tout protéger davantage son intimité et celle de ses quatre enfants North (11 ans), Saint (9 ans), Chicago (7 ans) et Psalm (5 ans), nés de son ancienne relation avec Kanye West, dont elle a divorcé en 2022.

La star a d’ailleurs récemment détaillé les raisons de sa rupture avec le rappeur au micro de l’émission «Call Her Daddy» diffusée sur YouTube. «Je ne me sentais plus en sécurité émotionnellement et financièrement», a-t-elle notamment confié. Sur ce dernier point, la mère de famille a ainsi précisé être rentrée chez elle, un jour, et découvert «cinq Lamborghinis» dans son garage.

«Et le lendemain, elles avaient disparu après une de ses énièmes sautes d’humeur», poursuit-elle, précisant qu’il en avait fait cadeau à ses amis. Femme d’affaires aguerrie et indépendante, Kim Kardashian a aujourd’hui repris le contrôle total de ses finances et veille à la persévération comme au développement de son empire, en témoigne cette dernière acquisition.