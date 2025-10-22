«Tu vas souffrir quand tu seras rejetée» : Jennifer Aniston révèle que son père l'a poussée à «trouver un vrai travail» et à ne pas devenir actrice

Avant d'illuminer le petit écran avec son rôle de Rachel Green dans la série «Friends», Jennifer Aniston révèle que son père, acteur de profession, l'a incitée à ne pas marcher sur ses pas.

Tel père, telle fille. Invitée du podcast «Armchair Expert», Jennifer Aniston s'est souvenue que son père, le regretté acteur John Aniston, au casting de la série «Des jours et des vies» pendant près de quatre décennies, l'avait exhortée à ne pas suivre ses traces.

N'écoutant que son coeur, la vedette de «Friends» a déclaré qu'il était tout à fait naturel pour elle de vouloir suivre la même carrière professionnelle que son père, et a rejeté l'idée d'être une «nepo baby».

«Tu vas souffrir quand tu seras rejetée»

Avant de devenir la girlfriend d'Hollywood et de s'installer confortablement sur le velours orange du canapé de Central Perk, l'interprète de Rachel Green dans la série «Friends» a dû faire face aux réticences de son père, l'acteur John Aniston. «Il me disait : "Ne fais pas ça, tu vas souffrir quand tu seras rejetée"», a raconté l'actrice. «"Va chercher un travail. Un vrai travail", et toutes ces phrases clichées. "[Mais] peu importe ce qui te motive, si tu trouves ta passion dans quelque chose et que tu aimes ça, fonce"», a ajouté celle qui, durant dix ans, a bercé des milliers de fans de la sitcom culte.

Heureusement pour Jennifer Aniston, elle n'aura pas eu à subir trop de rejets à Hollywood après que sa carrière a explosé en 1994 grâce à la série «Friends», diffusée à l'époque sur NBC. Mais juste avant de se glisser dans la peau de Rachel et son sens aigu du style, l'actrice a refusé une autre série humoristique de NBC : «Saturday Night Live». «Je me suis toujours considérée comme une star. Cette histoire est très confuse», a déclaré Jennifer Aniston lorsque Dax Shepard, l'animateur de «Armchair Expert», lui a demandé pourquoi elle avait refusé «SNL».

«Si vous êtes nul, vous ne continuerez pas»

Celle qui craignait d'être vue comme la «fille de» en se lançant dans le 7ème art a néanmoins conservé un regard lucide sur la situation. «Regardez tous ces cabinets d'avocats et autres commerces. "Bidule, père et fils" et "De père en fils depuis X années". N'est-ce pas une version de "cela reste dans la famille" ?», a déclaré Jennifer Aniston. «Vous avez peut-être obtenu un poste parce que vous êtes le fils ou la fille de untel, mais si vous êtes nul, devinez quoi ? Vous ne continuerez pas à faire ce travail», a conclu la comédienne de 56 ans.

L'actrice de la série «The Morning Show» a déclaré à Vanity Fair plus tôt cette année qu'elle était devenue actrice malgré les protestations de son père, puis qu'elle avait passé la majeure partie de sa carrière à essayer de le convaincre, ajoutant : «Toujours vouloir obtenir l'approbation de papa, c'est ce qui m'a motivée».

En septembre dernier, Jennifer Aniston a présenté un recueil de recettes pour enfants baptisé «Cook with Clydeo». «Le livre est rempli de recettes amusantes à faire en famille. Des enchiladas, des pancakes à la banane... Ce sont des plats très faciles à préparer», a-t-elle confié sur le plateau du «Late Show».