«Je me déguisais pour aller chez le psy» : Bruce Springsteen revient sur sa dépression à l'occasion de la sortie de son biopic

Bruce Springsteen s'est confié sur la «détérioration» de sa santé mentale et sa «première dépression», telles que décrites dans le biopic «Springsteen : Deliver Me from Nowhere», en salles depuis ce mercredi 22 octobre, et raconte qu'à l'époque, il était «gêné» de consulter un psychiatre.

Un artiste torturé. Alors que les salles obscures plongent les spectateurs dans l'intimité de Bruce Springsteen, rattrapé par son enfance douloureuse, à travers son biopic «Springsteen : Deliver Me from Nowhere», le «Boss» est revenu sur sa santé mentale de l'époque, sujet autrefois tabou pour le musicien de génie.

«Les maladies mentales étaient courantes dans ma famille. J'avais des tantes qui étaient très, très malades. J'avais des cousins qui étaient très malades aussi et je m'y suis simplement habitué», a déclaré Springsteen, 76 ans, à l'animateur de la BBC Scott Mills lors d'une apparition le 21 octobre dernier.

«Ma première dépression nerveuse»

«C'étaient les personnes que j'aimais. Mais aucun n'a reçu la moindre aide... il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait aucune interaction avec des professionnels de la santé mentale, comme des psychologues. Et donc, tout le monde a simplement souffert», a déclaré le chanteur de «Born to Run».

Bruce Springsteen a ensuite poursuivi : «J'ai eu beaucoup de chance, vous savez, et Jeremy (Allen White, l'interprète du chanteur dans le biopic, NDLR) rend vraiment bien compte de la détérioration de ma santé mentale à cette époque où j'ai eu, je crois, ma première dépression nerveuse. Et même si je ne savais pas ce qui se passait, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir une relation avec Jon Landau», a-t-il déclaré, faisant référence à son manager, campé dans le film par la révélation de la série «Succession», Jeremy Strong.

«Je me déguisais pour aller chez le psy»

Au cours de cette période décrite dans le film, alors qu'il luttait contre la dépression, Bruce Springsteen a déclaré : «J'étais complètement gêné. Pendant des années, je me déguisais presque avant d'entrer dans le cabinet du psychiatre. Je mettais ma casquette de baseball et mes lunettes, je regardais autour de moi et je me faufilais aussi vite que possible», a confié l'interprète de «Born in the USA».

«Il m'a fallu des années pour m'habituer à me sentir bien et en confiance lorsque j'entrais dans le cabinet», a-t-il déclaré. «C'était tellement tabou dans le monde dans lequel j'ai grandi qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y habituer, et maintenant cela fait partie intégrante de ma routine depuis une demi-vie», a conclu la superstar du rock de stades.

Avec dans la peau du «Boss» le talentueux Jeremy Allen White, propulsé par la série «The Bear», le biopic «Springsteen : Deliver Me from Nowhere» se concentre sur la genèse de l'album «Nebraska», où, torturé par les réminiscences d'un père violent et alcoolique, le chanteur y apparaît au bord de la rupture, tiraillé entre création et dépression.