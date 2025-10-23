Robbie Williams : comment le chanteur a perdu l'équivalent de 14 millions d'euros en Suisse 

Après avoir acquis une villa en Suisse en 2020, Robbie Williams a tenté de la revendre au même prix. Malheureusement, l’opération s’est soldée par une perte de 14 millions d’euros.

Une moins-value de près de 50 % : c’est la mésaventure qu’a connue Robbie Williams, dont les talents ne semblent pas s’étendre à l’immobilier.

Les faits remontent à 2020. En pleine crise du covid-19, le chanteur cherchait à se ressourcer. Il avait alors jeté son dévolu sur la Suisse, s’offrant une somptueuse demeure à Vandœuvres, en périphérie de Genève et à deux pas du lac Léman, pour la modique somme de 29 millions de francs suisses, soit environ 31,4 millions d’euros.

La propriété, d’une superficie d’environ 400 m², s’étend sur un terrain de 8 500 m². Robbie Williams l’avait acquise auprès d’un entrepreneur local, rencontré dans son club de golf. Il nourrissait d’ailleurs plusieurs projets d’aménagement : agrandir la maison et y faire construire une piscine. Les plans avaient été déposés et acceptés en 2021 et 2022, selon les informations rapportées par la presse suisse.

Mais, fidèle à sa réputation de personnalité versatile, Robbie Williams a vite changé d’avis et décidé de revendre sa propriété. Espérant au moins récupérer sa mise, le chanteur a vite déchanté.

Une perte de peu d’importance pour Robbie Williams

En effet, il a revendu le bien pour 16 millions de francs suisses, soit environ 17,3 millions d’euros, enregistrant ainsi une moins-value de 46 %. La perte s’élève à près de 13 millions de francs suisses, soit environ 14 millions d’euros.

Alors, comment Robbie Williams en est-il arrivé à un tel fiasco immobilier ? D’abord, il faut rappeler le contexte particulier de l’époque : une période de folie due au covid, où l’envie de s’évader et de se mettre au vert l’emportait souvent sur la raison, notamment sur la question du prix réel des biens.

Ensuite, selon la presse suisse, la demeure nécessiterait d’importants travaux de rénovation afin de la remettre au niveau des standards très élevés de cette commune huppée prisée par les grandes fortunes.

Quoi qu’il en soit, rien d’alarmant pour Robbie Williams : la vente à perte de sa villa ne représenterait qu’à peine 5 % de sa fortune totale.