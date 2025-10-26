Katy Perry : la star a fêté son anniversaire au Crazy Horse avec Justin Trudeau

La chanteuse américaine Katy Perry et l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau ont été vus ensemble ce week-end à Paris, main dans la main, à la sortie du mythique Crazy Horse.

Une soirée glamour et romantique qui n’est pas passée inaperçue. Alors que des rumeurs circulaient depuis quelques jours, l’idylle entre la pop star américaine Katy Perry et l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau semble bel et bien se confirmer.

En effet, le duo a été photographié ce samedi à Paris, mains dans la main et tout sourire, quittant le Crazy Horse, comme en témoignent plusieurs clichés publiés par le média «TMZ». Les deux tourtereaux ont réservé une table dans le mythique cabaret à l’occasion de l’anniversaire de Katy Perry, qui a soufflé ses 41 bougies ce samedi 25 octobre.

Justin Trudeau and Katy Perry Make It Official, Step Out Hand-In Hand In Paris https://t.co/v9GXEYkVC5pic.twitter.com/Mjrr24LKKj — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

La veille, l’interprète de «Firework» faisait vibrer la scène de l’Accor Arena à Paris dans le cadre de sa tournée «Lifetimes». Pendant le show, l’un de ses danseurs avait d’ailleurs lancé au public : «Demain est une très grosse journée, alors je pense que nous devrions tous lui chanter un joyeux anniversaire».

Quelques jours avant cette première apparition publique, le couple avait été photographié sur un yacht appartenant à Katy Perry, au large des côtes californiennes. Selon une source du «Daily Mail», Katy Perry «a approché son yacht à côté d'un petit bateau d'observation de baleines, puis ils ont commencé à s'embrasser». «Je n'avais pas compris avec qui elle était jusqu'à ce que je voie le tatouage sur le bras du type, a-t-elle poursuivi. Et là, j'ai immédiatement réalisé que c'était Justin Trudeau.»

Les amoureux, qui se fréquenteraient depuis le début de l'été, avaient également étaient aperçus lors d'un dîner à Montréal. Après quoi Justin Trudeau avait assisté à l’un des concerts de la star dans la métropole canadienne.

Pour mémoire, Justin Trudeau est séparé de l'animatrice de télévision Sophie Grégoire depuis 2023, avec qui il a eu trois enfants. De son côté, Katy Perry a mis fin à sa relation avec l’acteur Orlando Bloom, père de sa fille Daisy, en juin dernier.