«J'ai tellement hâte de la rencontrer» : Sydney Sweeney très impatiente à l'idée d'incarner Kim Novak dans son prochain film

Sydney Sweeney enchaîne les projets, et va bientôt se préparer à incarner l'actrice Kim Novak, dans un film consacré à sa relation avec Sammy Davis Jr. en 1957.

L'avalanche d'une blonde. Les projets cinématographiques affichant le nom de Sydney Sweeney au casting ne se comptent plus. Alors qu'elle s'apprête à terminer le tournage de la saison 3 d'«Euphoria», l'actrice à la chevelure dorée est revenue sur sa prochaine rencontre avec une comédienne tout aussi prolifique, qu'elle s'apprête à incarner.

Présente à l'AFI Film Festival d'Hollywood, Sydney Sweeney était venue présenter son dernier film «Christy», biopic consacré à la légende de la boxe américaine Christy Martin et pour lequel l'actrice a dû prendre 15 kilos en moins de quatre mois. Sur le tapis rouge, la comédienne de 28 ans s'est confiée sur son projet à venir.

«J'ai tellement hâte de la rencontrer»

Pas de répit pour Sydney Sweeney, qui se projette déjà sur sa prochaine incarnation. «Je suis extrêmement honorée de donner vie à Kim Novak. C'est une actrice extraordinaire», a déclaré la vedette de «Tout sauf toi» lors de la première de son dernier film, «Christy». «Je pense que son histoire est toujours d'actualité, dans la mesure où elle a dû composer avec Hollywood, le regard critique du public sur ses relations et sa vie privée, et le contrôle de son image. Et pour cela, je m'y identifie à bien des égards», a confié celle qui, à 10 ans, se voyait déjà actrice.

Et avant de se glisser dans la peau de la blonde glacée imaginée par Alfred Hitchcock dans «Sueurs froides», Sydney Sweeney compte les jours à l'approche de sa rencontre avec Kim Novak, ex-rivale de Marylin Monroe. «J'ai tellement hâte. Je me dis : "Oh mon Dieu, je vais rencontrer Kim Novak"», a t-elle partagé. «Une fois que j'aurai terminé "Euphoria", je passerai à "Scandalous !" et je vais littéralement me transformer en Kim», a conclu l'actrice de «The White Lotus».

Le film à venir retracera l'histoire vraie de la romance entre Kim Novak et le musicien Sammy Davis Jr. dans les années 1950. Pour s'imprégner au mieux de cette idylle, le réalisateur Colman Domingo, qui fait ses débuts derrière la caméra avec ce biopic, a déjà rencontré celle qui fut l'«Adorable voisine» du film de Richard Quine, aujourd'hui âgée de 92 ans.

Celle qui a annoncé avoir terminé le tournage de la troisième saison d'«Euphoria» en a également profité pour évoquer son retour dans la série après trois ans d'absence. «L'équipe est pratiquement la même, j'ai donc l'impression de retrouver ma famille», a-t-elle déclaré. «J'ai grandi avec eux. J'avais 20 ans quand j'ai tourné le pilote, alors revoir les personnes que j'ai connues à cette époque était très réconfortant», a confié l'interprète de Cassie Howard, son premier grand rôle.