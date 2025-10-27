L'ancienne propriété de Diane Keaton à Beverly Hills mise en vente pour 25 millions de dollars

Virtuose du grand écran, l'actrice Diane Keaton, décédée ce mois-ci, était également connue pour ses talents de rénovatrice. L'une de ses anciennes propriétés, restaurée par la muse de Woody Allen, est actuellement en vente pour 25 millions de dollars.

L'héritage de la regrettée Diane Keaton continue de se partager, et outre ses apparitions au cinéma, à jamais gravées dans la pellicule, c'est une ancienne propriété de l'artiste qui attire aujourd'hui les regards. Passionnée par la rénovation, l'actrice avait métamorphosé ce lieu.

L'une des anciennes demeures de la comédienne décédée en ce mois d'octobre, un manoir situé à Beverly Hills, est actuellement en vente au prix de 25 millions de dollars (21,5 millions d'euros). Si Diane Keaton en a été propriétaire de 2007 à 2010, elle a ensuite été vendue à Ryan Murphy, scénariste américain connu pour sa participation à «American Horror Story», «Glee» et plus récemment «Monstre : L'Histoire d'Ed Gein».

Une «Serial home flipper»

La passion pour l'immobilier de l'actrice oscarisée pour son rôle dans le film «Annie Hall» de Woody Allen est née dès l'enfance. Petite fille, elle suivait son père agent immobilier lors de ses visites à Los Angeles, et a ensuite mué cette fascination en véritable loisir, en achetant, restaurant puis revendant des demeures pour lesquelles elle s'était éprise. «J'ai toujours été fascinée par les maisons. [...] Mais je ne m'installe jamais vraiment», avait-elle confié en 2017 au magazine Wine Spectator.

L'actrice avait rénové cette propriété de style néocolonial espagnol datant de 1927. «Lorsque je découvre une maison authentique, j'essaye de la restaurer de manière authentique», avait déclaré Diane Keaton à Architectural Digest lors d'une visite de la maison. «Je voulais une maison de style néocolonial espagnol parce que j'aime la Californie et notre histoire. Je la vois d'un œil romantique : les années 1920, la vie à l'intérieur comme à l'extérieur, les arches, le confort. La Californie regorge de beautés. Mon rêve serait de continuer à acheter des maisons représentatives de l'architecture californienne et de les restaurer», avait-elle ajouté.

Au fil des années, Diane Keaton avait gagné le surnom de «Serial home flipper» (rénovatrice en série) en raison de sa longue expérience dans la rénovation de propriétés. La demeure de Los Angeles actuellement en vente compte six chambres, neuf salles de bain et une superficie d'environ 780 mètres carrés. Elle dispose également d'une piscine et d'un spa, d'un terrain de sport, d'une cheminée, d'une maison d'amis, d'une salle de sport, d'une cave à vin, d'un garage pour deux voitures et de plusieurs salons et salles à manger.

L'actrice oscarisée est décédée le 11 octobre dernier des suites d'une pneumonie, à l'âge de 79 ans. Elle était très appréciée pour ses rôles dans «Tout peut arriver», «Reds», «Le Club des ex» et «Annie Hall», qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice.