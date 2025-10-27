Tom Hanks : sa touchante déclaration pour l'anniversaire de sa femme Rita Wilson

Sur Instagram, l’acteur américain Tom Hanks a rendu hommage à son épouse Rita Wilson, qui a soufflé ses 69 bougies ce dimanche, avec un message aussi simple que touchant.

Amoureux comme au premier jour. L'acteur américain Tom Hanks a pris la plume pour souhaiter un joyeux anniversaire à son épouse, l’actrice et productrice américano-grecque Rita Wilson, qui a fêté ses 69 ans ce dimanche, et avec qui il file le parfait amour depuis près de quarante ans.

Pour l'occasion, l'interprète de Forrest Gump n’a pas hésité à poster sur son compte Instagram une photo de sa moitié, posant tout sourire et en maillot de bain. «Cette belle femme fête son anniversaire. Elle est aimée par son mari. Joyeux anniversaire», a-t-il écrit en légende de sa publication, une brève déclaration empreinte d'amour, de sincérité et de fierté.

Le comédien doublement oscarisé, pour «Philadelphia» et «Forrest Gump», et Rita Wilson, qui a notamment joué dans les films «La Course au jouet», «Nuits blanches à Seattle» ou encore la comédie romantique «Just married (ou presque)», se sont rencontrés au début des années 1980 sur le tournage de la série «Bosom Buddies».

Ils se sont ensuite retrouvés en 1985 pour le film «Toujours prêts». Trois ans plus tard, en 1988, ils se sont dit «oui» et leur amour ne s'est jamais démenti. Ensemble, ils ont deux enfants : Chester «Chet» Marlon, né en 1990, et Truman Theodore, né en 1995.