Alexandre Astier va être grand-père pour la première fois

Alexandre Astier va devenir papy. Sa fille ainée, Jeanne Astier, fruit de ses anciens amours avec Anne-Gaëlle Daval, est enceinte de son premier enfant. Elle a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, via une séries de photos d’elle. La jeune femme de 25 ans pose avec un ensemble noir, dévoilant fièrement son ventre arrondi. «Y’a plus qu’à…», a-t-elle simplement écrit en légende de sa publication.

Cette annonce marque un nouveau tournant dans la vie de Jeanne Astier, qui va ainsi devoir s’éloigner un temps des plateaux de tournage. En effet, Jeanne Astier a suivi les pas de son père. Elle a notamment joué dans les deux volets de «Kaamelot», réalisés par Alexandre Astier ou encore dans le film «De plus belle», de Anne-Gaëlle Daval, porté par Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. En décembre 2023, Jeanne Astier est également passée derrière la caméra pour signer «L’orpailleur», son premier long-métrage.

De quoi rendre fier Alexandre Astier, 51 ans, qui, pour rappel, est père de sept enfants : cinq avec son ex-compagne Anne-Gaëlle Daval (Jeanne, Neil, Ariane, James et Ethan), qui était la costumière en chef de la série télévisée «Kaamelott», et deux avec la comédienne Luna Karys, qui partage sa vie depuis 2026 et avec qui il a eu deux garçons, Aaron, né en 2017 et Isaac, né en 2020.