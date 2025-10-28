Halloween : Paris Hilton rend hommage à son amie Britney Spears

Pour Halloween, Paris Hilton a rendu hommage à son amie Britney Spears en recréant l’un de ses looks les plus emblématiques : la combinaison rouge moulante du clip «Oops!…I Did It Again».

Alors que la saison d’Halloween bat son plein, plusieurs stars s’affichent avec leurs plus beaux déguisements. Parmi elles, Paris Hilton, qui poursuit sur sa lancée. Cette année encore, l’icône de la mode des années 2000 a rendu hommage à sa grande amie Britney Spears, en optant pour l’un de ses looks les plus légendaires.

Comme en témoigne sa publication Instagram, elle a en effet revêtu une combinaison rouge moulante, identique à celle que porte la pop star dans le clip futuriste «Oops!…I Did It Again», sorti en 2000 et qui a marqué toute une génération.

«Oups, je l'ai encore fait. Je commence Halloween en honorant ma Reine Britney Spears», a écrit en légende la riche héritière de 44 ans, qui a soigné chaque détail, allant même jusqu'à se mettre en scène avec un cosmonaute.

Ce n’est pas la première fois que Paris Hilton célèbre Britney Spears pour Halloween. En 2023, l’ancienne star de la télé-réalité s’était glissée dans le célèbre uniforme d'hôtesse de l'air bleu électrique, tiré du clip «Toxic». L’année suivante, en 2024, elle avait revisité le look d'écolière devenu culte, issu du clip de 1998 «...Baby One More Time».

My @BritneySpears Halloween costumes over the years! 💅🏻✨ Which look is your favorite?! pic.twitter.com/maxQBrNNyE — Paris Hilton (@ParisHilton) October 27, 2025

Les deux stars américaines se connaissent de longue date. Ces dernières années, Paris Hilton n’a jamais manqué de témoigner publiquement son soutien à la chanteuse, notamment durant sa bataille judiciaire pour mettre fin à la tutelle de son père, Jamie Spears.