Isaac Hempstead Wright, star de «Game of Thrones», s'est marié

Isaac Hempstead Wright, la star de la série «Game of Thrones», s'est marié. Ses anciens partenaires lui adressent leurs félicitations.

Ce n'est plus un coeur à prendre. La star de «Game of Thrones», Isaac Hempstead Wright, a échangé ses vœux le week-end dernier. L'acteur devenu célèbre en incarnant Bran Stark dans «Game of Thrones», série HBO qui lui avait valu une nomination au Young Artist Award en tant que meilleur jeune acteur dans un second rôle, est aujourd'hui âgé de 26 ans et titulaire d'un diplôme universitaire en neurosciences.

Le jeune homme a partagé la nouvelle de son mariage avec une série de photos de la cérémonie qui a eu lieu à Londres. En légende, il a écrit à propos de sa compagne «M» : «La meilleure personne que j'aie jamais rencontrée, le plus beau jour de ma vie, les meilleurs amis et la meilleure famille que nous puissions espérer. Quelle journée, quelle vie ! Je t'aime, M.»



Ses anciens partenaires à l'écran ont fait part de leur joie dans les commentaires. Sa sœur à l'écran, Sophie Turner (alias Sansa Stark), s'est exclamée : «Félicitations Isaacaaaaaac !!!!!!» John Bradley (Samwell Tarly) a lui aussi fait part de sa joie en écrivant : «Oh mec ! Félicitations ! ❤️».

Nathalie Emmanuel (Missandei) et Lena Headey (Cersei Lannister) lui ont également présenté tous leurs vœux de bonheur.

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark in #GameOfThrones) and his fiancée are now married!



Attention spoilers pour ceux qui n'auraient pas encore vu la fin de «Game of Thrones». Comme le souligne le Daily Mail, en 2019, lorsque la série s’est achevée, l’acteur britannique avait révélé qu'il ne s'attendait pas à ce que son personnage Bran monte sur le trône de fer. Il avait rejoint le casting à l'âge de 12 ans, et n'avait absolument pas la moindre idée que le plus jeune Stark surnommé «Bran le Brisé» qu’il interprétait deviendrait «le Seigneur des Six Royaumes». «Personne ne pensait que ce serait Bran, et moi encore moins ! Je n'en avais même pas la moindre idée», avait-il dit à 9Honey. «Je trouve ça génial qu'un personnage handicapé remporte la partie. Quelles étaient ses chances ? Il y a des dragons et tout le reste, et Bran sort vainqueur, c'était vraiment spécial», avait-il ajouté.