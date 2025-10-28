Pharrell Williams : ce bien immobilier exceptionnel que s’est offert l’artiste à Paris

L'artiste américain Pharrell Williams vient d’acquérir un nouveau bien immobilier d’exception dans la capitale française.

En grand amoureux de Paris, il ne se refuse rien. Pharrell Williams vient de s’offrir un nouvel hôtel particulier dans la Ville Lumière. Le musicien, producteur et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton a cette fois jeté son dévolu sur un sublime bien situé dans le 7e arrondissement de la capitale, a récemment rapporté le site CFNews Immo.

«L’acquisition définitive s’est bien bouclée après plusieurs mois de négociations, permettant notamment d’abaisser le prix de vente final», indique la publication spécialisée, qui précise que la transaction s’élèverait à 63 millions d’euros.

Situé au 6, rue Constantine, l’hôtel particulier offrirait une vue imprenable sur les Invalides. D’une surface de 1.900 m², il possèderait notamment un jardin de 500 m² ainsi qu’une piscine en sous-sol.

De quoi offrir un douillet pied-à-terre à Pharrell Williams, qui n’en est cependant pas à sa première acquisition parisienne.

En collaboration avec le groupe Mohari Hospitality, il avait en 2024 déjà pris possession du Saint-James & Albany, un établissement avec vue sur le jardin des Tuileries, avec pour projet d’y lancer «l’avant-garde de l’hôtellerie de luxe moderne».