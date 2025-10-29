Jacob Elordi a de nouveau rompu avec Olivia Jade

Après des rumeurs de rupture en août, l'acteur Jacob Elordi et l'influenceuse Olivia Jade seraient à nouveau séparés. Cette fois pour de bon.

Ils ne se remettront jamais ensemble, affirme une source. L’acteur Jacob Elordi et l’influenceuse Olivia Jade, fille de l’actrice de «La Fête à la Maison» Lori Loughlin et du créateur de mode Mossimo Giannulli, auraient à nouveau rompu.

La star de «Frankenstein», 28 ans, et sa désormais «nouvelle ex-compagne» de 26 ans s'étaient déjà séparés au cours de l'été après plusieurs années de relation, avait rapporté le magazine People.

Des médias avaient par la suite affirmé qu'il s'étaient réconciliés et avaient repris leur relation, en voulant pour preuve que la jeune femme avait assisté à l’avant-première de «Frankenstein» au TIFF, début septembre.

Mais Aujourd'hui, People rapporte que la relation est définitivement terminée. «C'est définitivement terminé. Ils ne se remettront pas ensemble», a déclaré une source au média.

Le malaise était déjà palpable fin septembre. «Interrogé sur son éventuel souhait de commenter les rumeurs concernant sa vie privée, il (Jacob Elordi) a gardé le silence pendant cinq longues secondes. Je me suis sentie profondément mal à l'aise et j'ai interprété cela comme un refus», avait expliqué la journaliste du WSJ magazine dans un article publié le 30 septembre dernier. Jacob Elordi et Olivia Jade étaient en couple depuis 2021.

Aurait-il déjà tourné la page ? Récemment TMZ a rapporté que l'acteur avait passé une soirée au côté de Chase Infiniti, actrice de 25 ans révélée dans «Une bataille après l’autre», lors de la Fashion Week parisienne. Ils «semblaient très amicaux», avait souligné le média, sans toutefois pouvoir qualifier leur entrevue de romantique.