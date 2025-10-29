Kim Kardashian évoque son diagnostic d'anévrisme intracrânien

Kim Kardashian a donné des nouvelles de sa santé mardi, après avoir révélé un diagnostic d'anévrisme la semaine dernière.

La star de la télé-réalité Kim Kardashian a choqué ses fans en révélant il y a quelques jours dans l'émission «Les Kardashian», qu'elle souffrait d'un anévrisme cérébral. Ce mardi, la star de 45 ans a fait le point sur le diagnostic lors de sa venue dans l'émission Good Morning America.

Elle a expliqué avoir appris son problème de santé après avoir passé «un scan Prenuvo». La start-up canadienne Prenuvo propose un examen «de l’ensemble du corps dans l’idée de détecter à temps des cancers, AVC et plus de 500 pathologies», vante Andrew Lacy, président-fondateur. Ce dépistage, qui s'appuie sur une technologie IRM avancée, n'est pas utilisé comme examen médical standard aux Etats-Unis où il coûte des milliers de dollars et n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Selon Kim Kardashian qui, à l’instar de nombreux ultra-riches en avait fait la publicité sur Instagram, il a été pour elle «juste une bonne mesure pour s'assurer de toujours tout vérifier».

Kim Kardashian a précisé qu'après cet examen elle a dû «aller faire des tonnes d'autres scans cérébraux au Cedars-Sinai [Medical Center] avec toute l'équipe». «La santé est une richesse, et il faut juste faire attention à tout ce que l'on fait.» a déclaré la patronne de Skims. Elle a ajouté que davantage de détails seraient révélés dans le prochain épisode des «Kardashian», mais a déclaré qu'elle allait bien. «Tout s'arrange», a affirmé la star.

En pleurs, ELLE annonCE la nouvelle à sa soeur

Le diagnostic d'anévrisme de Kim Kardashian a été révélé le 23 octobre dernier dans un extrait de la 7e saison de l'émission «Les Kardashian». Les fans ont pu y voir la star en train de pleurer en appelant sa sœur Kourtney Kardashian pour lui donner les résultats de son examen, lui confiant que les médecins lui avaient découvert un «petit» anévrisme dans un vaisseau sanguin du cerveau. La sœur de Kardashian, Khloe, semble réagir à la nouvelle en disant : «Waouh.» Les images suivantes montrent Kim Kardashian à l'intérieur d'une machine IRM.

Selon le Vidal, «un anévrisme est la dilatation localisée d'une artère (plus rarement, d'une veine). Elle peut prendre la forme d’un simple élargissement d’une portion de l’artère, ou d'une poche reliée au reste de l'artère par une zone plus étroite. Cette dilatation progressive fragilise la paroi de l'artère qui, à partir d'une certaine taille, peut se fissurer ou se rompre, provoquant une hémorragie : c'est la rupture d’anévrisme». Une rupture d’anévrisme dans le cerveau provoque une hémorragie qui va exercer une pression sur les zones voisines et entraîner des lésions du cerveau. Les anévrismes du cerveau sont responsables d’environ 10 % des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

L'imagerie permet de diagnostiquer les anévrismes. Les modalités de traitement et de surveillance varient selon la taille, la vitesse d'évolution, les symptômes et leur localisation.