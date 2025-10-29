La sœur de Diana hospitalisée après une «très mauvaise chute» à cheval

Lady Sarah McCorquodale, sœur aînée de Diana et tante du prince William, a été hospitalisée après avoir été victime d'une «très mauvaise chute» à cheval en septembre dernier.

L'information a été révélée par son frère, le comte Spencer, dans le podcast Rosebud.

«Elle fait toujours de l'équitation, et elle a fait une très mauvaise chute le mois dernier et est restée longtemps à l'hôpital», a expliqué Charles Spencer sur sa sœur âgée de 70 ans, sans préciser de quelles blessures elle avait été victime.

Charles Spencer est revenu sur le séjour à l'hôpital de sa sœur. «Le médecin principal a dit à mon beau-frère :"C’est un sacré personnage, n’est-ce pas ?", ce qui, je pense, voulait dire : "Pouvez-vous la ramener chez elle ?"», a-t-il rapporté avec humour.

Il précise également que Lady Sarah McCorquodale est en cours de rétablissement et que sa vie n'est pas en danger.