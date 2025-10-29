Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

La sœur de Diana hospitalisée après une «très mauvaise chute» à cheval

La sœur aînée de Diana et tante du prince William, a été hospitalisée après une chute de cheval. [Daniel LEAL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lady Sarah McCorquodale, sœur aînée de Diana et tante du prince William, a été hospitalisée après avoir été victime d'une «très mauvaise chute» à cheval en septembre dernier.

Une «très mauvaise chute» de cheval a entraîné l'hospitalisation de la sœur aînée de Diana, également tante du prince William, Lady Sarah McCorquodale, au mois de septembre dernier.

L'information a été révélée par son frère, le comte Spencer, dans le podcast Rosebud. 

«Elle fait toujours de l'équitation, et elle a fait une très mauvaise chute le mois dernier et est restée longtemps à l'hôpital», a expliqué Charles Spencer sur sa sœur âgée de 70 ans, sans préciser de quelles blessures elle avait été victime.

Sur le même sujet Robert De Niro va ouvrir un complexe hôtelier de luxe sur la plage favorite de Lady Diana Lire

Charles Spencer est revenu sur le séjour à l'hôpital de sa sœur. «Le médecin principal a dit à mon beau-frère :"C’est un sacré personnage, n’est-ce pas ?", ce qui, je pense, voulait dire : "Pouvez-vous la ramener chez elle ?"», a-t-il rapporté avec humour.

Il précise également que Lady Sarah McCorquodale est en cours de rétablissement et que sa vie n'est pas en danger.

Dianafamille royaleRoyaume-UniCheval

À suivre aussi

Lady Diana : mini-téléviseur, album de Kylie Minogue, graines... Une incroyable capsule temporelle de la princesse refait surface 34 ans après
«Les hommes semblaient perdre complètement la tête en sa présence» : la princesse Diana a failli déclencher une bagarre entre Sylvester Stallone et Richard Gere lors d'une fête
«C'est magnifique» : Meghan Markle révèle son souhait le plus cher concernant la princesse Diana

Ailleurs sur le web

Dernières actualités