Laeticia Hallyday se sépare pour la bonne cause d'un vêtement iconique ayant appartenu à Johnny

Alors que la campagne d'Octobre Rose touche à sa fin, Laeticia Hallyday, veuve de l'Archange du Rock n'roll, a tenu à offrir, pour la bonne cause, l'un des vêtements emblématiques de Johnny.

Le coeur sur la main. Déjà engagée pour les enfants malades et orphelins avec son association La Bonne Etoile, Laetitia Hallyday n'hésite jamais à faire preuve de générosité. Si au mois de juin dernier, elle avait fait don de 10.000 euros pour participer au financement de Miroki, un robot humanoïde conçu pour redonner le sourire aux malades, la veuve du «Taulier» s'est récemment séparée d'un bien personnel de Johnny.

Présente ce mardi lors d'une vente aux enchères organisée au profit de l'Institut du Cancer de Montpellier, Laetitia Hallyday a pris la décision de sortir de son dressing un vêtement mythique ayant appartenu à la légende du rock français : la veste en cuir portée par Johnny lors de son concert au Stade de France en 1998.

Une veste vendue plus 20.000 euros

Ce n'est pas un vêtement comme les autres qui attendait patiemment de trouver preneur sous les coups de marteau du commissaire priseur ce mardi 28 octobre. La veste en cuir ayant appartenu à Johnny et gracieusement offerte par Laeticia Hallyday n'est autre que celle portée par l'idole des jeunes lors de sa première tournée au Stade de France, en 1998. Une représentation programmée à l'origine le 4 septembre, annulée en raison de pluies diluviennes qui s'étaient abattues ce jour là à Saint-Denis, puis reportée une semaine plus tard.

Une veste en cuir qui aura su résister au déluge lors de la première tournée de Johnny Hallyday au Stade de France. ©Bertrand Guay / AFP

Manque de bol, les gouttes s'étaient également invitées au concert programmé le 11 septembre. Bien déterminé à ne pas décevoir une seconde fois ses fans, Johnny Hallyday avait cette fois choisi de maintenir la performance. La scène était trempée, les musiciens sautaient dans les flaques, mais l'icône, vêtue de sa célèbre veste en cuir, avait embrasé une foule de 80.000 personnes venue l'admirer. Une pièce devenue iconique, et qui a été adjugée ce mardi à 22.500 euros, preuve de l'engouement immuable autour du chanteur disparu en 2017.

Sur Instagram, l'Institut du Cancer de Montpellier a chaleureusement remercié Laeticia Hallyday pour ce don, qui permettra de faire avancer la recherche. Pour continuer à rendre hommage à son défunt mari, la mère de Jade et Joy s'est également attaquée au biopic consacré au Taulier, prévu en salles en 2027 et avec en tête d'affiche pour incarner Johnny : l'acteur Raphaël Quenard.