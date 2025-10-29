Meghan Markle dévoile une bougie en l'honneur de son mariage avec le prince Harry

Reconvertie en véritable femme d'affaires, la duchesse de Sussex a officiellement lancé, ce mardi 28 octobre, une collection de nouveaux produits pour sa marque «As Ever». Et parmi eux, une bougie à l'odeur très chère aux yeux de Meghan Markle.

Après l'odeur de sainteté, celui de la royauté. Ce mardi, l'épouse du prince Harry fraîchement muée en entrepreneuse a dévoilé sa collection de Noël estampillée au nom de sa marque «As Ever». Une ligne de produits composée de miels, de confitures, mais également de deux bougies, dont l'une censée reproduire l'odeur de l'un des plus beaux jours de sa vie : son mariage royal avec le duc de Sussex.

Après une polémique lors de la lancée de sa première cuvée de vin, l'ancienne membre de la famille royale ayant choisi la date du 1er juillet pour le lancement, soit l'anniversaire de Lady Diana, les nouveaux produits, fruits de l'imagination de Meghan Markle, semblent arriver au bon moment.

Une bougie senteur «mariage princier»

Le couple déchu de la couronne d'Angleterre regorge d'idées pour exposer sa créativité, et se maintenir financièrement à flots. Après une télé-réalité édulcorée baptisée «With Love, Meghan», où la belle-soeur de Kate et William partageait ses recettes de cuisine et des secrets pour de belles compositions florales, l'amphitryon suivie par plus de 4 millions d'abonnés sur son compte Instagram a partagé hier sa collection pour les fêtes de fin d'années.

Outre du miel dégoulinant avec élégance sur une verrine de fruits frais, la duchesse de Sussex a dévoilé sur ses réseaux une nouvelle création : des bougies, à la symbolique bien particulière, qui n'a pas manqué de lancer les spéculations de la presse et des admirateurs de la famille royale, bien déterminés à en découvrir le sens. Avec une première bougie «Signature n°084», Meghan Markle plonge ses futurs acheteurs le jour de son anniversaire, le 4 août, avec une senteur «emblématique qui réchauffe la maison familiale» de l'ancien couple royal, située à Montecito en Californie.

Mais c'est un autre parfum qui a attiré l'oeil, avec un bougie étiquetée du numéro 519, une référence directe au jour de son mariage avec le prince Harry, le 19 mai. Sur le site de vente d'«As Ever», l'odeur de la cire est décrite comme telle : «Le coup de foudre dès la première flamme. Cette bougie signature s'inspire de la sérénité et de la joie d'une journée qui renferme les souvenirs les plus chers de Meghan : le jour de son mariage».

Multipliant les clins d'oeil aux épousailles entre l'ancienne vedette d'Hollywood et du duc de Sussex, il s'agit d'un «parfum rafraîchissant pour se réveiller, comme une tasse de thé à la menthe, et pour se détendre, comme la compagnie chaleureuse de ceux que vous aimez, évoquant la fraîcheur d'une journée dans la campagne anglaise, une longue promenade dans le jardin et un sentiment de bonheur auquel il est difficile de résister».

Parmi les autres produits proposés par la marque, censés sublimer un dîner de Noël, des marmelades de fruits vendues 12 dollars l'unité, des fleurs séchées à saupoudrer sur les plats et les desserts, mais également des thés et des infusions.