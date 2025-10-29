«Si tu veux gâcher ta vie dans la rancœur, vas-y» : Anthony Hopkins révèle être en froid avec sa fille, qui refuse de le voir

En froid avec sa fille Abigail, l'acteur Anthony Hopkins a déclaré que cette dernière avait ignoré une invitation à se réconcilier.

Le silence des marmots. Il jouait un père atteint de la maladie d'Alzheimer dans «The Father», un père froid et despotique dans «The Son», un père de coeur pour des centaines d'enfants juifs ayant échappé aux camps de concentration dans «Une Vie»... Le patriarche, un rôle familier pour Anthony Hopkins, qui, en dehors des plateaux de tournage, a pourtant du mal à tenir le sien. En froid depuis quelques années avec sa fille Abigail, l'acteur a révélé avoir cessé de batailler pour renouer les liens.

Née en 1968 de sa relation avec l'actrice britannique Petronella Barker, dont il divorcera quelques années plus tard, la comédienne et compositrice Abigail Hopkins a pris la décision de rompre le dialogue avec son père Anthony, et ce, depuis plus de vingt ans.

PAreil à «la mort»

Attristée de voir son époux loin de sa fille, sa dernière compagne Stella Arroyave, rencontrée en 2001 dans une boutique d'antiquités, a souhaité reprendre contact avec Abigail. «Ma femme, Stella, lui a envoyé une invitation pour qu'elle vienne nous voir», a déclaré Anthony Hopkins dans une interview accordée au New York Times.

«Pas un mot en guise de réponse. Alors je me suis dit : "Bon, très bien". Je lui souhaite le meilleur, mais je ne vais pas me mettre en colère pour ça. Si tu veux gâcher ta vie dans la rancœur, très bien, vas-y», a ajouté celui qui avait marqué la pellicule en terrible psychopate dans «Le Silence des agneaux».

Anthony Hopkins a ensuite confié qu'il faisait de son mieux pour ne pas nourrir de «ressentiment envers le passé», car cela équivaut à «la mort». «Vous ne vivez pas. Vous devez reconnaître une chose : nous sommes imparfaits», a-t-il ajouté. «Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous à la fois des pécheurs et des saints, nous faisons de notre mieux», a partagé l'acteur oscarisé.

un silence justifié pour sa fille

«La vie est douloureuse. Parfois, les gens souffrent. Parfois, nous souffrons. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Il faudrait qu'elle se dise : "Je passe à autre chose, j'enterre la rancune". Et si elle n'y arrives pas, tant pis, bonne chance. Je ne la juge pas. Mais j'ai fait ce que j'ai pu», a conclu le comédien de 87 ans.

Dans une interview accordée au Telegraph en 2006, Abigail Hopkins avait déclaré qu'elle avait rarement partagé des moments de vie avec son célèbre père durant son enfance. «Je le voyais peut-être une fois par an. Cela me rendait un peu triste, mais je devais continuer à vivre ma vie», avait avoué la chanteuse de 57 ans. «Ça a toujours été comme ça. Je le voyais, puis je ne le voyais plus. Et un jour, quand j'ai eu 16 ans, il y a eu une dispute», avait-elle ajouté.

Répondant à une question au sujet de ses mémoires, et de l'espoir qu'Abigail les lisent, Anthony Hopkins a répondu que cela lui était égal. Une autobiographie baptisée «We Did Ok, Kid» («On s'en est bien sortis, gamin», en français) et disponible en librairie dès le 4 novembre prochain.