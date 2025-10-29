Sia : le divorce de la chanteuse dégénère en bataille féroce pour la garde de son fils

En pleine procédure de divorce, la chanteuse pop Sia et son ex-mari, David Bernad, se livrent une guerre farouche pour la garde de leur enfant.

Sia et son mari David Bernad, un oncologue qu’elle avait épousé en 2022, se disputent âprement la garde de leur enfant de 19 mois dans le cadre de la procédure de divorce entamée il y a quelques mois, à l’initiative de l’interprète de «Chandelier».

Comme l’a notamment rapporté ce mardi le magazine Billboard, dans une plainte déposée lundi 27 octobre par David Benad, il est affirmé que la pop star est toxicomane et incapable de s'occuper correctement de leur fils Somersault.

L’oncologue affirme avoir vu Sia consommer de la kétamine et des opioïdes pendant leur mariage, et affirme que les médecins ont détecté des barbituriques et des benzodiazépines dans son organisme lors d'une hospitalisation le mois dernier.

Dans une réponse envoyée au tribunal ce 28 octobre, Sia affirme que le médecin a récemment fait l'objet d'une enquête pour possession de pornographie juvénile. Elle rétorque en outre qu'elle est «complètement sobre depuis plus de six mois» et qu'elle reste déterminée à se rétablir. Elle affirme que c'est en réalité son ex qui fait la fête et consomme des drogues récréatives, et que c'est même l'une des principales raisons pour lesquelles elle a décidé de divorcer.

«Tentative d'instrumentalisation»

«La tentative de Dan d'instrumentaliser mon parcours de sobriété passé – un problème résolu depuis longtemps et bien documenté – est dénuée de tout fondement légitime et vise uniquement à déformer les faits et à miner ma crédibilité devant ce tribunal», a écrit la star. «Sa volonté de ressasser des décennies d'histoire pour servir ses propres intérêts financiers et stratégiques démontre jusqu'où il est prêt à aller, même au détriment de son enfant et de sa mère.»

Sia affirme que son fils devrait rester sous sa garde principale, comme c'est le cas depuis cet été. Selon les documents judiciaires, son ex compagnon avait accepté cet arrangement – y compris la stipulation que ses propres visites soient supervisées – car il faisait l'objet d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques qui auraient été découvertes sur le disque dur de son ordinateur en juillet. Accusation que l’homme nie «avec véhémence».

Ces plaintes font suite à une procédure de divorce déposée en Californie en mars dernier en raison de «différends irréconciliables». Dan Benad réclame depuis à Sia une importante pension alimentaire de plus de 250.000 dollars (215.000 euros) par mois. Sa requête sera examinée en janvier.