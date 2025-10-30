Dove Cameron et le chanteur du groupe Måneskin, Damiano David, se seraient fiancés

En couple depuis plus de deux ans, la star de Disney Dove Cameron et le chanteur du groupe Måneskin, Damiano David, se sont fiancés, annonce TMZ.

Ils sont passés à l’étape supérieure. Dove Cameron, 29 ans et la star de la pop Damiano David, 26 ans, ont passé le cap des fiançailles, a ce mercredi fait savoir le site TMZ. Les deux jeunes gens, qui n'ont à cette heure pas officiellement confirmé la nouvelle, sont en couple depuis deux ans.

L'actrice a récemment posté sur les réseaux un message plein de tendresse adressé à son futur époux pour célébrer leurs deux années de relation : «Les deux plus belles années de ma vie. Je suis émue aux larmes au moins une fois par semaine, car la vie est devenue tellement plus belle grâce à toi. Je t'aime d'une façon qu'aucun mot ne saurait exprimer, mais je n'arrêterai jamais d'essayer.»

Connue pour ses deux rôles dans la série de Disney Channel «Liv et Maddie» de 2013 à 2017, avant de jouer le rôle principal dans les trois films de la franchise «Descendants» de 2015 à 2021, Cameron Dove ne manque jamais une occasion de témoigner de l’amour qu’elle porte au chanteur popularisé avec le groupe Måneskin depuis leur victoire au concours de l’Eurovision en 2021 et qui cartonne aujourd’hui en solo avec des tubes comme «Born with a Broken Heart».

Mêmes sensibilités

Dans une interview accordée à Cosmopolitan en juin 2024, Dove Cameron avait évoqué leur romance et raconté qu'ils s'étaient croisés pour la première fois aux MTV Video Music Awards en 2022. «Quelques mois plus tard, leur équipe m'a contactée pour m'inviter à la sortie de leur album, mais je n'ai pas pu être présente à cause des dates. Je me suis dit : "Oh, c'est vraiment gentil de leur part d'avoir pensé à moi. On ne s'est rencontrés qu'une seule fois». Mais une occasion de se revoir s’est ensuite présentée.

«À un moment donné, le groupe et moi avions envisagé une collaboration. Ils avaient enregistré quelque chose, alors je suis allée en studio et j'ai enregistré par-dessus cette piste. Ils m'avaient demandé de faire leur première partie en tournée, mais je n'ai pas pu me le permettre.» L'ancienne star de Disney avait poursuivi d'expliquer : «Il se passait des choses comme des rencontres furtives. Alors, quand nous nous sommes revus aux MTV Video Music Awards 2023, nous avions une raison de nous parler. Et quand il est venu vers moi, j'ai eu l'impression que… je ne sais pas, une année peut faire beaucoup de choses. J'avais l'impression que dix ans s'étaient écoulés.»

A propos de son amoureux elle a déclaré : «Il est Capricorne, alors il a été très clair : "Voilà mes intentions." C'était vraiment honorable. C'est un gentleman des années 1950, un ange, un nounours. C'est la meilleure personne que j'aie rencontrée de ma vie.» Elle a ajouté : «De l'extérieur, on dirait que c'était très intense et passionné, et que ça s'est passé du jour au lendemain, mais nous avions tous les deux vécu des situations très douloureuses par le passé et nous sommes des personnes très sensibles», avait-elle aussi confié.