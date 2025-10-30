Kim Kardashian complotiste ? La vedette de télé-réalité insiste sur le fait que l'alunissage de 1969 était un faux

Dans le dernier épisode des «Kardashian» diffusé ce jeudi, la cadette ayant popularisé son clan a défendu bec et ongles une théorie complotiste. Kim Kardashian a en effet affirmé, devant les caméras, que l'alunissage de 1969 n'avait jamais existé.

Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la télé-réalité. Dans l'épisode de la série «Les Kardashians» diffusé ce jeudi 30 octobre, l'influenceuse aux 354 millions d'abonnés a révélé qu'elle ne croyait pas que l'alunissage de 1969 ait réellement eu lieu, tout en essayant de convaincre sa co-star de «All's Fair», Sarah Paulson, d'avoir les mêmes doutes.

L'inusable théorie du complot autour de la mission Apollo 11 n'a de cesse de faire de nouveaux adeptes chaque année. Et parmi les dernières personnalité à avoir adhéré à cette version, la vedette de télé-réalité Kim Kardashian. «Je t'envoie, depuis quelques temps, un million d'articles avec Buzz Aldrin et... l'autre», a déclaré l'influenceuse à l'actrice Sarah Paulson, en référence à l'astronaute Neil Armstrong, entre deux prises du tournage de la série «All's Fair».

«Je lui envoie tout le temps des théories du complot»

Persuadée que le jour où quelques six-cents millions d'humains s'étaient réunis devant leur téléviseur pour assister aux premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune n'était qu'un coup monté, Kim Kardashian s'est justifiée devant les caméras. «A un moment dans une interview, la journaliste demande à Buzz Aldrin : "Quel a été le moment le plus effrayant ?". Et l'astronaute lui répond : "Il n'y a pas eu de moment effrayant, parce que ça ne s'est pas produit. Ça aurait pu être effrayant, mais ça ne l'a pas été, parce que ça ne s'est pas produit"», a confié Kim Kardashian, affirmant ensuite que, comme l'astronaute avait «vieilli», ce dernier faisait désormais des gaffes en tenant des propos de ce genre.

Lui promettant de s'y intéresser, la comédienne de 50 ans Sarah Paulson a proposé à sa partenaire de tournage qu'elle allait désormais se lancer dans une «immersion totale» en regardant de près le contenu que Kim Kardashian lui avait envoyé. De son côté, la demi-soeur aînée de Kendall et Kylie Jenner a admis dans un confessionnal qu'elle envoyait «tout le temps des théories du complot» à l'actrice.

La fondatrice de «Skims» est ensuite revenue sur certaines des raisons qui l'ont convaincue d'adhérer à cette théorie du complot. «Pourquoi Buzz Aldrin dit-il que cela ne s'est pas produit ? Il n'y a pas de gravité sur la Lune, alors pourquoi le drapeau flotte-t-il ? Les chaussures qu'ils ont exposées au musée et qu'ils ont portées sur la Lune ont une empreinte différente de celle des photos. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles ?», s'est-elle justifiée.

Sachant quel genre de réactions cet avis tranché allait susciter, un des producteurs de la télé-réalité à succès a alors demandé à Kim Kardashian comment elle comptait se défendre face à ceux qui la traiteraient d'illuminée. «Ils diront que je suis folle quoi qu'il arrive. Mais allez sur TikTok. Voyez par vous-mêmes», a conclu la milliardaire.