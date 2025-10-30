L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos s'exprime sur les rumeurs d'une liaison avec la princesse Diana

Dans ses nouveaux mémoires, l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos brise le silence sur les rumeurs de liaison avec Lady Diana.

Il ne mâche pas ses mots. Dans ses mémoires à paraître en novembre prochain, l'ex souverain d'Espagne Juan Carlos, 87 ans, répond aux spéculations sur sa supposée idylle avec Lady Di, disparue en 1997.

Discret depuis la fin de ses quarante ans de règne entaché par plusieurs scandales, Juan Carlos a pris le temps d’écrire «Réconciliation», dans lequel il évoque notamment la mère des princes William et Harry, qu’il a eu l’occasion de côtoyer de 1986 et 1990, quand la princesse passait ses vacances estivales avec la famille royale espagnole au palais Marivent, sa résidence d’été à Palma de Majorque, avec son ex-mari Charles III.

Si la complicité affichée à l’époque entre eux avait mené à des rumeurs de flirt, la bonne entente n’aurait été que de façade. Selon le Telegraph qui a pu lire en avant-première ses mémoires, il y décrit Lady Di comme une personne «froide, taciturne, distante, sauf en présence des paparazzis.»

De quoi démentir les affirmations de Lady Colin Campbell, qui affirmait dans la biographie «The Real Diana» que Lady Di avait tout fait - dont se rapprocher étroitement de Juan Carlos - pour «rendre Charles jaloux», alors que ce dernier n’avait d’yeux que pour Camilla Parker Bowles.

Dans les pages de sa biographie écrite avec Andrew Morton, Lady Diana n’avait de son côté pas caché son inimitié pour Juan Carlos, confiant ne pas se sentir à l’aise en présence du monarque à la réputation de coureur de jupons. «Je me sentais mal à l’aise d’être laissée seule avec lui dans une pièce, et je peux vous assurer qu’il ne s’est rien passé», avait-elle rapporté.