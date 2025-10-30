Omar Sy, père comblé : sa fille Sabah s'est produite pour la première fois à l'Olympia

Papa comblé de cinq enfants, Omar Sy place sa famille au centre de sa vie. Et ce mercredi 29 octobre, l'acteur propulsé par le film «Intouchables» a eu l'occasion d'aller applaudir sa fille Sabah, sur une scène mythique foulée par les plus grands.

Dans la famille Sy, je demande la fille. La personnalité préférée des Français a visiblement transmis dans les gènes de sa progéniture le goût de l'art, puisque sa fille Sabah, issue de son union avec Hélène Sy, s'est produite dans une salle de spectacles légendaire où son nom a brillé en lettres rouges.

Agée de 22 ans seulement, Sabah Sy n'a pas choisi de suivre les traces de son père sur les plateaux de tournage, mais ne s'est pas éloignée des projecteurs. Présente ce mercredi sur la scène de l'Olympia, la jeune chanteuse assurait la première partie de l'artiste Curtis Harding, prince de la soul américaine.

«Mon bébé a assuré sur la scène de l'Olympia»

Présents lors du concert, Omar et Hélène Sy, qui se sont rencontrés alors que l'acteur césarisé n'avait que 19 ans, n'ont pas tari d'éloges face au nom de leur fille affiché sur la façade de l'Olympia, où se sont produits des monuments de la chanson, à l'image d'Edith Piaf, de Johnny Hallyday, des Beatles ou de Madonna.

Sur son compte Instagram, l'ancienne vedette du «SAV des émissions» a partagé une photo des lettres rouges illuminant le boulevard des Capucines, avec le message «I love you».

@omarsyofficiel / Instagram

De son côté, Hélène Sy s'est montrée plus loquace au sujet de sa fille cadette, avec une touchante déclaration rédigée dans sa story Instagram. «Mon bébé a assuré sur la scène de l'Olympia hier. Je suis plus que fière et émue rien que d'y penser... @sabah__sy tu mérites d'être là, brillante dans ton élément et avec ta belle énergie. Tu es exactement là où tu dois être, et je suis si heureuse de te voir dans ce voyage», a partagé la mère de famille.

Avec pour nom de scène Sabah, la chanteuse a sorti en juin dernier son premier single Manchild, puis a dévoilé son tout premier album, baptisé «Harvest», le mois suivant. Un disque aux inspirations soul et R'n'B, et salué par certaines vedettes de la chanson française comme Matt Pokora.